Sport in tv oggi venerdì 14 agosto: Europei di nuoto e atletica, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Gli Europei di nuoto e atletica guidano il ricchissimo programma sportivo di venerdì 14 agosto, con batterie, semifinali e finali distribuite lungo tutta la giornata. Spazio anche ai Mondiali di ginnastica ritmica, agli Europei di ginnastica artistica, al tennis di Cincinnati e all’esordio della Coppa Italia. Numerosi gli azzurri impegnati, dal flag football al basket e al volley giovanile.

Una giornata praticamente senza pause quella di venerdì 14 agosto. Il programma si apre con vela ed equitazione, prima di entrare nel vivo con gli Europei di nuoto e atletica e con le qualificazioni juniores femminili degli Europei di ginnastica artistica.

Nel pomeriggio spazio alle principali corse ciclistiche, alla finale del concorso generale individuale dei Mondiali di ginnastica ritmica e al tennis di Cincinnati, con il derby italiano Cocciaretto-Stefanini nel torneo WTA e Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego protagonisti nel tabellone ATP. In serata comincia inoltre la Coppa Italia con Parma-Catania, Cagliari-Arezzo, Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento.

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Sport in tv oggi, venerdì 14 agosto

04.00 – VELA (Mondiali 470 2026) – Terza giornata: non è prevista copertura tv o streaming.

08.30 – EQUITAZIONE (Mondiali 2026) – Dressage individuale: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

08.30 – EQUITAZIONE (Mondiali 2026) – Volteggio individuale femminile, esercizi tecnici: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

09.30 – EQUITAZIONE (Mondiali 2026) – Completo individuale e a squadre, seconda parte: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

09.30 – NUOTO (Europei 2026) – Quinta giornata, batterie: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

10.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei 2026) – Qualificazioni juniores femminili, prima suddivisione, valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre. In gara Italia, Russia, Germania, Georgia, Israele e Irlanda: diretta streaming su gymtv.online.

11.35 – ATLETICA (Europei 2026) – Quinta giornata, sessione diurna: diretta tv su Rai 2 dalle 11.30 alle 13.00, Rai Sport HD dalle 13.00 alle 14.15, Sky Sport Uno dalle 11.35 alle 13.20 e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

11.45 – FLAG FOOTBALL FEMMINILE (Mondiali 2026) – Italia-Messico: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF Media.

12.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei 2026) – Qualificazioni juniores femminili, seconda suddivisione, valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre. In gara Lussemburgo, Polonia, Svizzera, Danimarca, Romania, Slovenia, Spagna e Bielorussia: diretta streaming su gymtv.online.

12.43 – CICLISMO – Giro della Cechia 2026, seconda tappa: diretta dalle 15.30 su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.55 – CICLISMO – Arctic Race of Norway 2026, seconda tappa: diretta dalle 17.00 su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.15 – FLAG FOOTBALL (Mondiali 2026) – Italia-Francia: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF Media.

14.20 – CICLISMO – Giro del Portogallo 2026, ottava tappa: diretta streaming dalle 16.30 su Discovery+ e HBO Max.

15.30 – GOLF (St. Jude Championship 2026) – Seconda giornata: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

15.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei 2026) – Qualificazioni juniores femminili, terza suddivisione, valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre. In gara Azerbaijan, Islanda, Finlandia, Gran Bretagna, Austria e Cechia: diretta streaming su gymtv.online.

16.00 – GINNASTICA RITMICA (Mondiali 2026) – Concorso generale individuale, finale riservata alle ginnaste classificate dal 18° al 10° posto in qualificazione: diretta tv su Rai 2 HD dalle 16.00 alle 18.10; diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

17.00 – BASKET (Europei Under 16 2026) – Italia-Turchia: diretta streaming sul canale YouTube di FIBA Basketball.

17.00 – EQUITAZIONE (Mondiali 2026) – Volteggio individuale maschile, esercizi tecnici: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Mondiali Under 17 2026) – Italia-Stati Uniti: diretta streaming su VBTV.

17.00 – TENNIS – WTA Cincinnati 2026, primo turno: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno dalle 17.00 alle 18.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW. Cocciaretto-Stefanini sarà il primo match del programma, alle ore 17.00.

17.00 – TENNIS – ATP Cincinnati 2026, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno dalle 17.00 alle 18.30, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Berrettini-Droguet sarà il secondo match del programma iniziato alle 17.00, mentre Sonego-Shang sarà il terzo.

18.00 – JUDO (Grand Prix Lima 2026) – Prima giornata, preliminari: diretta streaming su Judo TV.

18.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei 2026) – Qualificazioni juniores femminili, quarta suddivisione, valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre. In gara Norvegia, Portogallo, Cipro, Slovacchia, Francia, Croazia, Belgio, Kosovo e Grecia: diretta streaming su gymtv.online.

18.00 – CALCIO (Coppa Italia 2026) – Parma-Catania: diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity.

18.30 – CALCIO (Coppa Italia 2026) – Cagliari-Arezzo: diretta tv su Italia 1 HD; diretta streaming su Mediaset Infinity.

18.30 – GINNASTICA RITMICA (Mondiali 2026) – Concorso generale individuale, finale riservata alle ginnaste classificate dal nono al primo posto in qualificazione: diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

18.30 – NUOTO (Europei 2026) – Quinta giornata, semifinali e finali: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

19.00 – EQUITAZIONE (Mondiali 2026) – Volteggio Pas de deux, prima prova: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

20.35 – ATLETICA (Europei 2026) – Quinta giornata, sessione serale: diretta tv su Rai Sport HD dalle 20.30 alle 21.00, Rai 2 HD dalle 21.00 fino al termine, Sky Sport Uno dalle 20.50 fino alla conclusione e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

20.45 – CALCIO (Trofeo Bortolotti 2026) – Atalanta-Athletic: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Coppa Italia 2026) – Monza-Avellino: diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity.

21.00 – CALCIO (Coppa Italia 2026) – Fiorentina-Benevento: diretta tv su Italia 1 HD; diretta streaming su Mediaset Infinity.

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto

00.00 – JUDO (Grand Prix Lima 2026) – Prima giornata, Final Block: diretta streaming su Judo TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche venerdì 14 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire ogni giorno eventi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.