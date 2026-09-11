Sport in tv oggi venerdì 11 settembre: torna la Serie A, Giro della Lunigiana e Trofeo delle Aquile con Sportface su Prime Video e Samsung TV

Torna la Serie A di calcio con l’anticipo del venerdì della quarta giornata di campionato. Su Sportface TV riflettori inoltre sul 50° Giro della Lunigiana, in diretta su FCI Bike Live, e sul Trofeo delle Aquile di boxe.
Il calcio italiano torna protagonista in prima serata con Venezia-Fiorentina: i gigliati fanno visita ai lagunari cercando il primo successo di questo campionato, sperando nel fattore cambiamento portato da mister Vanoli, subentrato a Fabio Grosso al guida del club viola. Diretta su DAZN a partire dalle ore 20:00.
A partire dalle ore 11:00 su Sportface TV l’appuntamento con la diretta del Giro della Lunigiana, il “Tour de France del ciclismo giovanile, mentre a partire dalle ore 16:00 torna il Trofeo delle Aquile, competizione che vede protagonisti i migliori. giovani pugili
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Sport in tv oggi, giovedì 10 settembre
09:00 Judo, Grand Slam Budapest 2026: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.
09:00 Moto3, GP San Marino 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
09:25 Canoa Slalom, Finale Coppa del Mondo 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Planet Canoe.
09:30 Ciclismo, Giro della Lunigiana 2026: prima semitappa – Diretta streaming su Sportface TV
09:45 Ciclismo, Tour d’Arménie 2026: seconda tappa – Differita streaming dalle 15:00 su Discovery+ e su HBO Max.
09:50 Moto2, GP San Marino 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
10:45 MotoGP, GP San Marino 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
12:06 Ciclismo, Vuelta a España 2026: diciannovesima tappa – Diretta streaming dalle 13:15 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
13:00 Vela, Europei Formula Kite: regate – Nessuna diretta tv/streaming.
13:15 Moto3, GP San Marino 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
13:30 F1, GP Spagna 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
13.30 Arrampicata sportiva, World Series a Guiyang (Cina): finale speed – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
13:53 Ciclismo femminile, Faun Tour 2026: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15:20 su Discovery+ e su HBO Max.
14:00 Vela, Mondiali ILCA6: regate – Nessuna diretta tv/streaming.
14:05 Moto2, GP San Marino 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
15:00 Volley, Europei 2026: Ucraina vs Macedonia del Nord – Diretta streaming su EuroVolley TV.
15:00 MotoGP, GP San Marino 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
15:10 Basket 3×3, Europei 2026: Italia vs Olanda – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA3x3 – The 3×3 Basketball Channel.
15:30 Ciclismo, Giro della Lunigiana 2026: seconda semitappa – Diretta streaming Sportface TV
16:00 Volley, Europei 2026: Cechia vs Grecia – Diretta streaming su EuroVolley TV.
16:00 Volley, Europei 2026: Paesi Bassi vs Belgio – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley TV.
16:00 Volley, Europei 2026: Germania vs Lettonia – Diretta streaming su EuroVolley TV.
17:00 Judo, Grand Slam Budapest 2026: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.
17:00 F1, GP Spagna 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
17:00 Ciclismo, Grand Prix Cycliste de Québec 2026 – Diretta streaming dalle 16:50 su Discovery+ e HBO Max, dalle 18:00 anche su Eurosport1 HD e su DAZN.
18:00 Tennis, US Open 2026: finale doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
18:00 Beach soccer, Europei 2026: Italia vs Danimarca – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
18:00 Volley, Europei 2026: Portogallo vs Bulgaria – Diretta streaming su EuroVolley TV.
19:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Empoli vs Arezzo – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
19:00 Volley, Europei 2026: Serbia vs Estonia – Diretta streaming su EuroVolley TV.
19:00 Volley, Europei 2026: Svizzera vs Romania – Diretta streaming su EuroVolley TV.
19.08 Atletica, Ultimate Championships 2026: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.
19:20 Basket 3×3, Europei 2026: Italia vs Spagna – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA3x3 – The 3×3 Basketball Channel.
20:00 Golf, Sanford International 2026: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
20:30 Calcio, Bundesliga 2026-2027: Union Berlino vs Schalke 04 – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Calcio, Serie A 2026-2027: Venezia vs Fiorentina – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
21:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Benevento vs Verona – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
21:00 Calcio, Serie B 2026-2027: Pisa vs Virtus Entella – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
21:00 Calcio, Liga 2026-2027: Siviglia vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.
21:00 Calcio, Serie C 2026-2027: Team Altamura vs Bari – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Serie C 2026-2027: Salernitana vs Potenza – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Serie C 2026-2027: Audace Cerignola vs Giugliano – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Serie C 2026-2027: Casarano vs Barletta – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Tennis, US Open 2026: prima semifinale singolare maschile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
21.00 Volley, Europei 2026: Slovacchia vs Slovenia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley TV.
22.00 Golf, Simmons Bank Open 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.