Sport in tv oggi, mercoledì 2 dicembre: Coppa Italia, Europei di nuoto e l’evento Fiamme Gialle
Dalla presentazione del calendario Fiamme Gialle 2026 alla Coppa Italia con Juventus-Udinese: tutti gli orari e dove seguire gli eventi in tv e streaming.
Torna la Coppa Italia in questo martedì 2 dicembre e in campo scende la Juventus contro l’Udinese ma non sarà l’unico appuntamento della giornata. Di seguito tutti i dettagli: gli orari, dove vedere gli eventi in tv e in streaming e tanto altro.
Sport in tv: il programma di questo mercoledì 2 dicembre
03.00 Tennistavolo, ITTF Mixed Team World Cup 2025 a Chengdu (Cina): terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube ITTFWorld.
10.00 Nuoto, Europei vasca corta 2025: prima giornata (batterie) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10.00 alle 10.50 e in differita dalle 13.20; in streaming su RaiPlay Sport1 e su Eurovision Sport.
11.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Italia vs Portogallo – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su FIFA+.
13.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Brasile vs Giappone – Diretta streaming su FIFA+.
13.45 Snooker, UK Championship 2025: primo turno – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
15.00 Presentazione del calendario Fiamme Gialle 2026 in diretta streaming su Sportface TV
15.30 Pallamano femminile, Mondiali 2025: fase a gironi – Nessuna copertura tv/streaming.
15:30 Biathlon, Coppa del Mondo a Oestersund (Svezia): 15km individuale – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.
19.00 Nuoto, Europei vasca corta 2025: prima giornata (semifinali e finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.
19.00 Volley femminile, Champions League 2025-2026: Dresdner SC vs A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW Euro Volley Tv e DAZN.
19.15 Sci alpino, Coppa del Mondo a Beaver Creek (USA): prima prova cronometrata discesa – Nessuna copertura tv/streaming.
20.30 Pallanuoto, Champions League 2025-2026: FTC Telekom Waterpolo vs AN Brescia Team – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Premier League 2025-2026: Fulham vs Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Premier League 2025-2026: Bournemouth vs Everton – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Coppa Italia 2025-2026: Juventus vs Udinese – Diretta tv su Italia 1; in streaming su Mediaset Infinity.
21.15 Calcio, Premier League 2025-2026: Newcastle vs Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.