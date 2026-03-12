Juniores, Anna Trocker entra nell’élite delle migliori: solo nove come lei, ora la wild card

Anna Trocker ha scritto la storia ed è diventata campionessa del mondo di gigante a livello juniores: ora per lei si aprono i migliori palcoscenici dello sci

Oggi si scrive un’altra pagina di storia per l’Italia, una vittoria che sa di futuro: Anna Trocker si è laureata campionessa mondiale juniores di slalom gigante. Sulla pista norvegese di Narvik, la classe 2008 ha sfoderato una prestazione straordinaria.

Le sue qualità erano note da tempo, ma oggi dato prova di tutto il suo valore, dando sette decimi alle avversarie già durante la prima manche. Poi allungando ulteriormente sulle rivali e chiudendo con un margine mostruoso di 1.37 sulla statunitense Elisabeth Bocock.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Si parla dell’olimpo dello sci alpino: Trocker nona donna italiana della storia a conquistare almeno una medaglia d’oro ai Mondiali juniores nello slalom gigante. Tutte hanno fatto una grandissima carriera, a partire da Deborah Compagnoni, fino ad arrivare a Marta Bassino e Laura Pirovano, solo per citarne alcune.

Le parole di Trocker e la wild card guadagnata

Trocker, solo 17 anni ricordiamolo, non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua gioia dopo questo successo: “È incredibile, sono molto soddisfatta di quello che ho fatto oggi. Sono davvero felice. Ero molto tesa prima della partenza della seconda manche, ma la discesa è stata ottima“.

Ma non sono finite qui le soddisfazioni per la promessa dello sci italiano. Con questa vittoria, ha conquistato una wild card per gareggiare nel gigante in programma mercoledì 25 novembre sulla pista norvegese di Hafjell.

Trocker potrà gareggiare, quindi, con i migliori nomi dello sci alpino mondiale: al suo fianco ci saranno le italiane Lara Della Mea, Sofia Goggia e Asja Zenere.