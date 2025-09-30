Martedì 30 settembre ricchissimo di appuntamenti da non perdere per il mondo dello sport trasmesso in tv: di seguito il programma completo.

Lo sport, in questo ultimo giorno di settembre del 2025, è tutto da vivere. Occhio allora agli appuntamenti imperdibili: dal tennis al calcio, passando per il basket e non solo. Di seguito il programma di tutti gli eventi. Da Sinner in semifinale a Pechino ad Alcaraz in finale a Tokyo, passando per l’Inter in Champions League.

Sport in tv: il programma di questo martedì 30 settembre

5.00 Tennis, WTA Pechino: ottavi di finale (5° match sul centrale Jasmine Paolini-Marie Bouskova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (solo Bencic-Gauff), Sky Sport Max (solo Lys-Kessler) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

5.15 Ciclismo, Tour de Langkawi: terza tappa – Dalle 8.50 in diretta streaming su discovery+ e DAZN

8.00 Tennis, ATP Pechino: semifinali (1° match Jannik Sinner-Alex de Minaur) – Diretta tv su Sky Sport Uno (solo la prima semifinale) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

11.00 Tennis, ATP Tokyo: finale (Alcaraz-Fritz) – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Vela, Mondiali Formula Kite: prima giornata – Nessuna copertura in tv e streaming

12.05 Ciclismo, CRO Race: prima tappa – Dalle 14.00 in diretta streaming su discovery+ e DAZN

14.00 Calcio, Youth League: Atalanta-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

16.00 Calcio, Youth League: Inter-Slavia Praga – Diretta streaming su UEFA.tv

18.00 Basket, Eurolega: Dubai-Partizan Belgrado – Diretta streaming su Euroleague TV

18.00 Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Barcellona – Diretta streaming su Euroleague TV

18.45 Calcio, Champions League: Atalanta-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; live streaming su Sky Go e NOW

18.45 Calcio, Champions League: Kairat Almaty-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; live streaming su Sky Go e NOW

19.45 Basket, Eurolega: Efes Istanbul-Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su Euroleague TV

20.00 Basket, Eurocup: Venezia-Aris – Diretta tv su Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go e NOW

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa Belgrado-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

20.00 Calcio, Liga: Valencia-Oviedo – Diretta streaming su DAZN

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Bayern Monaco – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Olympiacos – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Calcio, Serie B: Entella-Bari – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Frosinone-Cesena – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Juve Stabia-Mantova – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Padova-Avellino – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Palermo-Venezia – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Reggiana-Spezia – Diretta streaming su DAZN

20.45 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport 256; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Bodo/Glimt-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport 258; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Chelsea-Benfica – Diretta tv su Sky Sport 254; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Galatasaray-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Slavia Praga – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Marsiglia-Ajax – Diretta tv su Sky Sport 257; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Pafos-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255; live streaming su Sky Go e NOW