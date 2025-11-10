Si fermano i principali campionati europei di calcio ma non si ferma lo sport: ecco il programma degli eventi di questo lunedì 10 novembre.

La pausa per gli impegni delle nazionali è ufficialmente cominciata. I maggiori campionati europei si sono perciò momentaneamente fermati, ma a capitalizzare l’attenzione ora come ora sono le ATP Finals di Torino. Quest’oggi scenderanno in campo sia Musetti sia Sinner. Di seguito l’intero programma.

Sport in tv: il programma di questo lunedì 10 novembre

11.30 Tennis, ATP Finals: Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

13.30 Tiro a segno, Mondiali: finale pistola 10 metri donne – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

14.00 Tennis, ATP Finals: Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

17.30 Tiro a segno, Mondiali: finale pistola 10 metri uomini – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

18.00 Tennis, ATP Finals: Heliovaara/Patten vs Harrison/King – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

20.30 Tennis, ATP Finals: Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

20.30 Calcio, Serie C: Salernitana-Crotone – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW