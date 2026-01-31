Sportface TVOriginals
Sport in TV oggi, sabato 31 gennaio: Australian Open, sci, ciclismo, calcio e palinsesto totale

Franz Monaco
-
Tennis Australian Open Day 12, Melbourne, USA 29 Jan
Tennis Australian Open Day 12, Melbourne, USA 29 Jan

Dal grande tennis agli sport invernali, passando per ciclismo, motori, calcio e campionati nazionali: il sabato sportivo offre una programmazione fittissima dalla notte fino a tarda sera.

Il sabato sportivo del 31 gennaio propone un palinsesto sterminato, con eventi distribuiti lungo tutto l’arco della giornata. Si parte nella notte con il tennis degli Australian Open e il ciclismo dall’Australia, per arrivare a un pomeriggio densissimo di sport invernali, calcio e discipline indoor, fino alla sera dedicata a Serie A, volley, basket e grandi campionati esteri.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 31 gennaio (ordine cronologico)

02.00 TENNIS – Australian Open, finale doppio femminile: Danilina/Krunic-Mertens/Zhang
(diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max)

02.40 CICLISMO FEMMINILE – Cadel Evans Great Ocean Road Race
(diretta streaming su Discovery+ dalle 04.30)

03.20 RUGBY A 7 – World Series a Singapore
(diretta streaming su canale HSBC SVNS)

04.00 BADMINTON – Thailandia Masters (BWF World Tour)
(diretta streaming su BWF Tv)

04.30 TENNIS – Australian Open, finale doppio maschile: Kubler/Polmans-Harrison/Skupski
(diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max)

06.00 GOLF – DP World Tour, Bahrain Championship, terzo giro
(diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle 10.00; streaming su Sky Go, NOW)

09.00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, prova discesa libera maschile a Crans Montana
(nessuna diretta)

09.00 SNOWBOARD – Coppa del Mondo, PGS Rogla qualificazioni
(nessuna diretta)

09.30 TENNIS – Australian Open, finale singolare femminile: Sabalenka-Rybakina
(diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max)

10.00 SCI ALPINISMO – Coppa del Mondo, sprint Boi Taull
(streaming IMSF; Discovery+ dalle 11.00)

10.00 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo, skicross Val di Fassa qualificazioni
(nessuna diretta)

10.15 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, individuale femminile HS109 Seefeld
(streaming Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.40 CICLISMO – AlUla Tour, quinta tappa
(streaming Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle 12.45)

10.50 BIATHLON – Europei, inseguimento maschile Sjusjoen
(streaming Discovery+)

11.00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, superG femminile Crans Montana
(diretta tv Rai 2; streaming Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

11.05 CICLOCROSS – Mondiali, juniores femminile
(diretta tv RaiSportHD; streaming Rai Play, Discovery+)

11.45 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo, qualificazioni HS147 Willingen
(streaming Discovery+)

12.30 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo, skicross Val di Fassa finali
(tv RaiSportHD; streaming Rai Play, Discovery+, Eurosport 1, DAZN)

12.30 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, individuale maschile HS109 Seefeld
(streaming Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 CICLISMO – Trofeo Andratx-Pollença
(streaming Discovery+ dalle 14.30)

13.00 SNOWBOARD – Coppa del Mondo, PGS Rogla finali
(streaming Discovery+)

13.00 CALCIO – Zweite Bundesliga: Bochum-Schalke 04
(streaming Sky Sport Arena, Sky Go, NOW)

13.10 CICLOCROSS – Mondiali, U23 maschile
(streaming Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.15 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo femminile HS147 Willingen
(streaming Discovery+)

13.30 BIATHLON – Europei, inseguimento femminile
(streaming Discovery+)

13.30 FORMULA E – GP Miami, prove libere 2
(streaming Discovery+)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Europei, Italia-Grecia
(tv RaiSportHD; streaming Rai Play)

14.00 SNOOKER – German Masters, semifinali
(streaming Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 CALCIO – Liga: Oviedo-Girona
(streaming DAZN)

14.30 CALCIO – Serie C (5 partite)
(streaming NOW e Sky Sport canali 252–256)

14.45 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, fondo femminile 5 km
(streaming Discovery+)

15.00 CALCIO – Serie A: Pisa-Sassuolo
(streaming DAZN)

15.00 CALCIO – Serie B (5 partite)
(streaming Prime Video LegaB, DAZN)

15.00 GOLF – PGA Tour, Farmers Insurance Open
(streaming Discovery+ dalle 17.00; Eurosport 2, DAZN dalle 21.15)

15.10 CICLOCROSS – Mondiali, elite femminile
(tv RaiSportHD; streaming Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.30 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, fondo maschile 7,5 km
(streaming Discovery+)

15.30 CALCIO – Bundesliga: Eintracht-Leverkusen
(tv Sky Sport Max; streaming NOW)

15.30 CALCIO – Bundesliga (4 partite, nessuna diretta)

15.30 RUGBY – Serie A: Emilia-Colorno
(streaming The Rugby Channel)

15.40 FORMULA E – GP Miami, qualifiche
(streaming Discovery+)

16.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo HS147 maschile
(streaming Discovery+, Eurosport 2, DAZN)

16.00 CALCIO – Premier League (3 partite)
(tv Sky; streaming NOW)

16.00 RUGBY – Serie A: Mogliano-Viadana
(tv RaiSportHD; streaming Rai Play)

16.00 RUGBY – URC: Zebre-Connacht
(streaming Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO A 5 – Europei, quarti: Francia-Ucraina
(streaming UEFA Tv)

16.15 CALCIO – Liga: Osasuna-Villarreal
(streaming DAZN)

17.00 CALCIO – Ligue 1: Paris FC-Marsiglia
(tv Sky Sport 258; streaming NOW)

17.30 CALCIO – Serie C (5 partite)
(tv Sky Sport; streaming NOW)

17.30 NUOTO ARTISTICO – Campionati Italiani
(streaming Rai Play Sport 1)

18.00 CALCIO – Serie A: Napoli-Fiorentina
(streaming DAZN)

18.00 VOLLEY – Superlega: Grottazzolina-Monza
(tv RaiSportHD; streaming Rai Play, VBTV)

18.15 BASKET – Serie A: Tortona-Udinese
(tv Sky Sport Basket; streaming NOW, LBA Tv)

18.30 CALCIO – Premier League: Chelsea-West Ham
(tv Sky Sport Uno; streaming NOW)

18.30 CALCIO – Bundesliga: Amburgo-Bayern
(streaming Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO – Liga: Levante-Atletico Madrid
(streaming DAZN)

19.30 CALCIO – Serie B: Sampdoria-Spezia
(streaming Prime Video LegaB, DAZN)

20.05 FORMULA E – GP Miami, gara
(streaming Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

20.45 CALCIO – Serie A: Cagliari-Verona
(tv Sky Sport; streaming NOW, DAZN)

21.00 CALCIO – Premier League: Liverpool-Newcastle
(streaming Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO – Liga: Elche-Barcellona
(streaming DAZN)

21.30–23.00 NHL – 6 partite
(streaming DAZN)

21.35 SHORT TRACK – Mondiali juniores Salt Lake City
(streaming ISU)

