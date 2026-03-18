Torun accende i Mondiali indoor: una parata di stelle tra record, duelli e grandi ritorni

I Mondiali indoor di atleta, in programma a Torun dal 20 al 22 marzo 2026, si annunciano come uno degli appuntamenti più ricchi di talento dell’intera stagione. In Polonia saranno presenti 674 atleti di 118 Paesi, con in cast che comprende campioni olimpici, iridati ourdoor e numerosi detentori del titolo mondiale indoor. Il livello tecnico atteso è altissimo e l’impressione è quella di una manifestazione costruttiva attorno a tante sfide di primissimo piano, capaci di unire grandi nomi già affermati e protagonisti pronti a confermarsi ancora una volta sul tetto del mondo.

Duplantis, Thompson e Furlani: i fari accesi sulle gare maschili

Tra gli uomini il personaggio più atteso resta ovviamente Armand Duplantis, che arriva a Torun dopo aver portato il ricordo del mondo dell’asta a 6,31 metri e punta al suo quarto titolo iridato indoor. Grande curiosità anche per i 60 metri, dove il fimaicalno Kishane Thompson si presenta con credenziali importanti ma senza il miglior tempo stagionale: davanti a lui ci sono lo statunitense Jordan Anthony, oltre a rivali di spessore come Tavyon Bromell e Jeremiah Azur.

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Molto atteso anche il lungo, con il confronto tra il bulgaro Bozhidar Saraboyukov e l’azzurro Mattia Furlani, uno dei duelli più interessanti dell’intera rassegna. Se gire pure i 400 metri, i 60 ostacoli e il triplo, dove l’Italia sogna con Andy Diaz.

Mahuchikh, Rojas e Alfred guidano un cast femminile stellare

Anche il settore femminile offre un panorama di assoluto prestigio. Sui riflettori c’è l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, primatista mondiale dell’alto, attesa da una concorrenza di livello altissimo. Nel triplo torna invece Yulimar Rojas, pronta a riprendersi spazio in una gara che vedrà in pedana anche Thea Lafond e Leyanis Perez.

Sul rettilineo breve spicca la presenza di Julien Alfred, campionessa olimpica dei 100 metri, mentre negli 800 e nei 3000 non mancheranno altre protagoniste di primo piano come Keely Hodgkinson e Freweyni Haliu. In mezzo a questo cast da copertina, Torun promette tre giorni di atletica di altissima qualità.