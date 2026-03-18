Mercoledì di sport tra classiche, Miami e grandi sfide serali

Quella di mercoledì 18 marzo si presenza come una giornata molto intensa per gli appassionati, con appuntamenti distribuiti lungo tutto l’arco del giorno. Il menù è ampio e variegato: dal ciclismo con la storica Milano-Torino e la Danilith Nokere Korse, agli sport invernali con i Mondiali femminili di curling, fino al grande tennis con l’avvio del Masters 1000 e del WTA 1000 di Miami. Non manca poi una serata particolarmente ricca, in cui si concentrano volley, basket e calcio europeo.

Pomeriggio tra ciclismo, curling e debutti a Miami

La prima parte davvero significativa del palinsesto si sviluppa tra tarda mattinata e pomeriggio. Le corse ciclistiche occupano uno spazio centrale, con la Milano-Torino pronta a richiamare l’attenzione degli appassionati delle classiche e con la Nokere Horse a completare il quadro internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

In parallelo prosegue anche il cammino dell’Italia nel Mondiale femminile di curling, con una sfida importante contro il Giappone, mentre negli Stati Uniti iniziano i primi incontri del Torino di Miami (tennis), uno degli snodi più rilevanti della stagione sul cemento.

La sera si accende con volley, basket e calcio

Il momento più ricco arriva però in serata. Nel volley femminile riflettori puntati su Vallefoglia, impegnata nella finale d’andata di Challenge Cup, e su Chieri, chiamata alla semifinale di ritorno di CEV Cup. Anche il basket propone un passaggio delicato, con Trento attesa dai quarti di EuroCup.

Sul fronte calcistico, invece, oltre a una serata ampia di Serie B, trovano spazio anche le coppe europee, con l’Atalanta che sarà impegnata in Germania per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco.