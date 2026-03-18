Goggia e Pirovano alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino: quando gareggiano, orari e dove vederle in tv

A Kvitfjell e Hafjell si chiude la stagione 2025-2026: Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti su Aicher, Goggia quella di superG con 63 su Robinson. Entrambe a caccia del primo globo di specialità

Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si disputano in Norvegia, tra Kvitfjell e Hafjell, e regalano all’Italia un doppio scenario da sogno. Sofia Goggia e Laura Pirovano arrivano all’ultimo appuntamento della stagione rispettivamente al comando della classifica di superG e di quella di discesa libera, con la concreta possibilità di conquistare — entrambe — il globo di cristallo di specialità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Pirovano: la discesa è sua, ma Aicher è ancora in agguato

Laura Pirovano si presenta a Kvitfjell forte di 436 punti in classifica di discesa libera, con 28 lunghezze di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher, unica rivale ancora in corsa per il titolo. Alle spalle ci sono anche Kira Weidle-Winkelmann e Cornelia Hütter, rispettivamente a 85 e 92 punti di distacco, ma il loro sorpasso è possibile solo in scenari molto specifici. La stagione di Lindsey Vonn, invece, si è chiusa anticipatamente per un grave infortunio subito durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Per l’azzurra, reduce dai suoi primi due successi in Coppa del Mondo — entrambi ottenuti in discesa a Val di Fassa — chiudere la gara di sabato 21 marzo nei primi due posti significa laurearsi campionessa di specialità indipendentemente da quanto farà Aicher. Dal terzo posto in giù, il discorso si complica e i conti diventano incrociati con il risultato della tedesca. Senza punti, la corsa si riaprirebbe anche per le altre inseguitrici.

Goggia: primo globo di superG, quinta coppa di specialità in carriera

Sofia Goggia punta invece al trofeo di superG, specialità nella quale non ha mai vinto la classifica di Coppa del Mondo in carriera. Un primato che varrebbe il quinto globo di specialità in assoluto, dopo i quattro già conquistati in discesa libera. La bergamasca si presenta a Kvitfjell con 449 punti e 63 di margine sulla neozelandese Alice Robinson, unica avversaria ancora matematicamente in gioco.

La stagione di Goggia nel superG è stata di alto livello: due vittorie, a Val d’Isere a dicembre e a Soldeu subito dopo le Olimpiadi, più due podi a Crans-Montana e St. Moritz, per un totale di quattro gare su sette chiuse nelle prime tre. In tutte le altre è sempre rientrata nella top 10, con l’unica eccezione del superG olimpico di Milano Cortina 2026, dove non è giunta al traguardo. Per blindare il globo domenica 22 marzo, le basta chiudere la gara non oltre il sesto posto: in quel caso i 40 punti conquistati sarebbero sufficienti a mettere al riparo il vantaggio su Robinson a prescindere dal risultato della rivale.

Il programma completo delle gare

Entrambe le azzurre hanno superato quota 500 punti nella classifica generale, il che garantisce loro la partecipazione a tutte le gare individuali delle finali. È tuttavia improbabile che scendano in pista nello slalom. Goggia è iscritta a discesa, superG e gigante; Pirovano a discesa, superG e gigante.

Le prove cronometrate della discesa si terranno giovedì 19 e venerdì 20 marzo, con orari ancora da definire. Si entra nel vivo del programma sabato 21 marzo alle 12.30 con la discesa femminile a Kvitfjell, seguita domenica 22 marzo alle 12.30 dal superG, sempre sulla stessa pista. Dopo una giornata di pausa, martedì 24 marzo lo slalom si disputerà ad Hafjell in due manche, alle 10.30 e alle 13.30. A chiudere la stagione, mercoledì 25 marzo il gigante femminile ad Hafjell, con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30. Il programma è soggetto a possibili variazioni.

Dove seguire le gare in tv e in streaming

Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 sono trasmesse in chiaro in Italia sui canali Rai, con streaming gratuito su RaiPlay. In abbonamento, le gare sono disponibili su Eurosport, accessibile tramite Discovery+, HBO Max, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

Il calendario completo

Giovedì 19 marzo — Prima prova discesa femminile, Kvitfjell (orario da definire) Venerdì 20 marzo — Seconda prova discesa femminile, Kvitfjell (orario da definire) Sabato 21 marzo — Ore 12.30: Discesa libera femminile, Kvitfjell Domenica 22 marzo — Ore 12.30: SuperG femminile, Kvitfjell Martedì 24 marzo — Ore 10.30: Prima manche slalom femminile, Hafjell / Ore 13.30: Seconda manche Mercoledì 25 marzo — Ore 9.30: Prima manche gigante femminile, Hafjell / Ore 12.30: Seconda manche