Sport in tv oggi sabato 26 settembre: Europei di volley, Italia-Ucraina in BJK Cup e America’s Cup, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La finale per l’oro degli Europei di volley tra Polonia e Francia, la semifinale di Billie Jean King Cup tra Italia e Ucraina e le regate preliminari dell’America’s Cup a Napoli guidano il programma di sabato 26 settembre. Spazio anche ai motori con Formula 1 e Superbike, oltre a tanti eventi sui canali della piattaforma OTT Sportface TV, tra ginnastica acrobatica e tennistavolo.

Giornata ricchissima di appuntamenti, con il volley protagonista in prima serata grazie alla finale continentale tra Polonia e Francia. In primo piano anche il tennis, con l’Italia impegnata nella semifinale di Billie Jean King Cup contro l’Ucraina, e la vela con un’altra giornata di regate preliminari dell’America’s Cup a Napoli. Da seguire inoltre i motori, tra il GP di Azerbaijan di Formula 1 e il weekend della Superbike, senza dimenticare il ciclismo, il rugby, il basket e gli eventi in diretta sui canali di Sportface TV.

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Sport in tv oggi, sabato 26 settembre

04.00 TENNIS – WTA 250 Seoul, quarti di finale e semifinali: diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 07.00 per le semifinali; diretta streaming su Sky Go e NOW.

07.00 MOTORSPORT – WEC, 6 Ore del Fuji qualifiche: diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max.

07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 08.55, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 258, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Cinà-Muller è il secondo match dalle ore 07.00.

07.30 TENNIS – ATP 250 Hangzhou, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 08.55, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 258, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

09.00 FORMULA 2 – GP Baku, gara-3: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 GOLF – Open di Francia, terzo giro: diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 13.00.

09.40 SUPERBIKE – GP Italia, prove libere 3: non è prevista diretta tv/streaming.

11.00 CICLISMO – CRO Race, quinta tappa Karlovac-Sveta Nedelja: diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN dalle ore 13.00.

11.00 TENNIS – Billie Jean King Cup, semifinale: Italia-Ucraina, diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

11.00 GINNASTICA ACROBATICA – Mondiale Senior 2026: diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

11.15 SUPERBIKE – GP Italia, Superpole: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.00 BASEBALL – Champions League, semifinale Parma-Tenerife: diretta streaming su Baseball Europe Tv.

12.00 TENNIS – WTA 500 Singapore, semifinali: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.30 CALCIO FEMMINILE – Serie A, Juventus-Napoli: diretta streaming su DAZN.

13.00 FORMULA 1 – GP Azerbaijan, gara: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW; differita tv su TV8 alle ore 16.00, differita streaming su tv8.it alle ore 15.45.

14.00 VELA – America’s Cup, regate preliminari a Napoli: diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.

14.00 TENNIS – Laver Cup, seconda giornata: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su SuperTennis dalle ore 17.00; diretta streaming su Eurosport 2 fino alle ore 20.15 e a seguire su Eurosport 1, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, DAZN e SuperTennis+.

14.00 GOLF – Presidents Cup, terzo giro: diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 18.00; diretta streaming integrale su Discovery Plus e HBO Max.

14.00 RUGBY – Coppa Italia, Biella-Fiamme Oro: non è prevista diretta tv/streaming.

14.20 CANOA SLALOM – Europei, kayak cross individuale maschile e femminile: diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play e Planet Canoe.

14.30 CALCIO – Serie C, Giana Erminio-Pro Vercelli: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 CALCIO – Serie C, Lumezzane-Folgore Caratese: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 CALCIO – Serie C, Pergolettese-Trento: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 CALCIO – Serie C, Pineto-Grosseto: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 CALCIO – Serie C, Torres-Vado: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 CALCIO – Serie C, Crotone-Salernitana: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 RUGBY FEMMINILE – WXV Global Series, Italia-Sudafrica: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e sul canale YouTube FIR.

15.00 CICLISMO FEMMINILE – Mondiali, prova in linea elite donne: diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.00 alle 18.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

15.00 CALCIO – Nations League, Lega B, Slovenia-Scozia: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 CALCIO FEMMINILE – Serie A, Lazio-Parma: diretta streaming su DAZN.

15.00 CALCIO A 5 – Serie A, Active Network-Fortitudo Pomezia: diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5.

15.30 SUPERBIKE – GP Italia, gara-1: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.40, differita streaming su tv8.it alle ore 18.40.

15.30 VOLLEY FEMMINILE – Courmayeur Cup, semifinale Conegliano-Novara: diretta streaming sul canale YouTube di Lega Volley Femminile e DAZN.

15.30 RUGBY – Coppa Italia, AN Francescato-Rugby Lyons e Viadana-Reggio Emilia: non è prevista diretta tv/streaming.

16.00 CALCIO A 5 – Serie A, Came Treviso-Feldi Eboli: diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5.

16.00 GINNASTICA ACROBATICA – Mondiale Senior 2026: seconda finestra live su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

16.00 TENNISTAVOLO – Serie A1 maschile, Milano 2026: diretta su Sportface TV.

17.00 VOLLEY – Europei, finale per il bronzo Slovenia-Finlandia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Euro Volley Tv, Sky Go, NOW e DAZN.

17.00 PALLAMANO – Serie A, Haenna-Cingoli: diretta streaming su Pallamano Tv.

17.00 SOFTBALL – Serie A, finale scudetto: gara-3 e, a seguire, eventuale gara-4 Bollate-Forlì: diretta streaming su Rai Play Sport 2.

17.20 CANOA SLALOM – Europei, kayak cross maschile e femminile: diretta streaming su Rai Play Sport 3 dalle ore 20.30 e su Planet Canoe.

17.30 CALCIO – Serie C, Desenzano-Juventus Next Gen: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 CALCIO – Serie C, Novara-Ospitaletto: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 CALCIO – Serie C, Bari-Cosenza: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 CALCIO – Serie C, Picerno-Audace Cerignola: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 CALCIO – Serie C, Livorno-Pianese: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 CALCIO FEMMINILE – Mondiali U20, finale per il terzo posto, Italia-Colombia: diretta streaming su Rai Play Sport 3.

18.00 TRIATHLON – World Triathlon Championship Series, gara femminile: diretta streaming su Triathlon Live Tv.

18.00 CALCIO – Nations League, Lega C: Bulgaria-Lussemburgo, Far Oer-Kazakhstan, Islanda-Estonia e San Marino-Finlandia in formato diretta gol su Sky Sport Uno, Sky Go e NOW.

18.00 CALCIO FEMMINILE – Serie A, Como-Milan: diretta streaming su DAZN.

18.00 BASKET – Liga ACB spagnola, Bilbao-Manresa: diretta streaming su DAZN.

18.00 BOXE – Riunione a Birmingham, Europeo pesi piuma Liam Davies-Nathaniel Collins: diretta streaming su DAZN.

18.00 BOXE – Riunione a Tallinn, Uskov-Naeemi: diretta streaming su DAZN.

18.00 PALLAMANO – Serie A, Chiaravalle-Sassari: diretta streaming su Pallamano Tv.

18.15 VOLLEY FEMMINILE – Courmayeur Cup, semifinale Scandicci-Milano: diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su canale YouTube di Lega Volley Femminile, Rai Play e DAZN.

18.30 RUGBY – United Rugby Championship, Zebre-Bulls: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 PALLAMANO – Serie A, Conversano-Cologne e Merano-Cassano: diretta streaming su Pallamano Tv.

19.00 BASEBALL – Champions League, semifinale Neptunus-Draci Brno: diretta streaming su Baseball Europe Tv.

19.30 BASKET – Serie A, Treviso-BC Roma: diretta streaming su LBA Tv.

19.30 BASKET – Liga ACB spagnola, Andorra-Obradoiro: diretta streaming su DAZN.

20.00 BASKET – Serie A, Venezia-Cantù: diretta streaming su LBA Tv.

20.00 PALLAMANO – Serie A, Pressano-Albatro: diretta streaming su Pallamano Tv.

20.30 BASKET – Serie A, Reggio Emilia-Trento: diretta streaming su LBA Tv.

20.30 CALCIO – Serie C, Cittadella-Lecco: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 CALCIO – Serie C, Sambenedettese-Campobasso: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 CALCIO – Serie C, Cavese-Savoia: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 CALCIO – Nations League, Lega A, Inghilterra-Spagna: diretta tv su Sky Sport Uno e Italia 1; diretta streaming su Sky Go, NOW e Mediaset Infinity.

20.45 CALCIO – Nations League, Lega A, Cechia-Croazia: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 CALCIO – Nations League, Lega B, Macedonia del Nord-Svizzera: in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW.

20.45 CALCIO – Nations League, Lega C, Albania-Bielorussia e Slovacchia-Moldavia: in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW.

21.00 VOLLEY – Europei, finale per l’oro Polonia-Francia: diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN.

21.00 MMA – BKFC 94, main event Till-Romero: diretta streaming su DAZN.

21.00 BASKET – Liga ACB spagnola, Barcellona-Leyma Coruna: diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Prosegue anche oggi la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus. Per restare aggiornati su eventi live, canali tematici e produzioni originali della piattaforma OTT firmata Sportface, l’invito è a seguire il palinsesto direttamente sulle app e sui canali disponibili.