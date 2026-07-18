Sport in tv oggi sabato 18 luglio: Australia-Italia di rugby e F1 a Spa, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Il programma completo degli eventi sportivi in tv e streaming: in evidenza Nations Championship, qualifiche del GP Belgio, Tour de France, Diamond League, tennis, volley e Giro Valle d’Aosta in diretta su Sportface TV.
Sabato 18 luglio ricchissimo per gli appassionati di sport in tv e streaming. La giornata propone un calendario fitto dall’alba fino a tarda notte, con rugby, Formula 1, ciclismo, tennis, atletica, volley, golf, rally, calcio e molto altro.
Tra gli appuntamenti principali spiccano Australia-Italia di rugby, valida per la Nations Championship e in diretta su Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NOW e tv8.it, e le qualifiche del GP del Belgio di Formula 1 a Spa, live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go e NOW, con differita in chiaro su TV8 dalle 18.30.
Da seguire anche la quattordicesima tappa del Tour de France, la Diamond League di atletica a Londra, le semifinali ATP di Gstaad e Bastad, la Nations League maschile di volley con Italia-Argentina e il Giro Ciclistico della Valle d’Aosta, in diretta su Sportface TV.
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Sport in tv oggi sabato 18 luglio: gli eventi da non perdere
Il cuore della giornata sarà tra tarda mattinata e pomeriggio. Alle 12.10 l’Italia del rugby sfida l’Australia nella Nations Championship, con diretta anche in chiaro su TV8. Alle 12.20 spazio alla Nazionale maschile di volley contro l’Argentina in Nations League, mentre alle 13.30 partirà la quattordicesima tappa del Tour de France da Mulhouse a Le Markstein.
Alle 16 grande appuntamento con la Formula 1: a Spa si disputano le qualifiche del GP Belgio. In contemporanea spazio anche al tennis, con il WTA 250 di Iasi, e all’arrampicata sportiva con le qualificazioni femminili degli Europei boulder.
La serata si chiuderà con Argentina-Inghilterra di rugby alle 21.10 e con Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei Mondiali di calcio, in programma alle 23 su Rai 1, RaiPlay e DAZN.
Sportface TV, oggi il Giro Valle d’Aosta in diretta
Giornata importante anche per Sportface TV, che trasmette in diretta il Giro Ciclistico della Valle d’Aosta 2026.
L’appuntamento di oggi, sabato 18 luglio, è alle ore 13.00 su tv.sportface.it e sull’app gratuita di Sportface TV. La corsa under 23 prosegue con una nuova tappa dopo le prime giornate della 62ª edizione.
Per seguire la diretta è possibile registrarsi gratuitamente sulla piattaforma o scaricare l’app.
Sportface su Prime Video e Samsung TV
Come ogni giorno, Sportface è disponibile anche su Prime Video e Samsung TV con il proprio canale dedicato.
Nel file di programmazione allegato non risultano titoli specifici compilati per la giornata di sabato 18 luglio nelle righe visibili del palinsesto. Restano comunque disponibili i contenuti Sportface sulla piattaforma OTT, con format, approfondimenti e produzioni dedicate allo sport italiano e internazionale.
Calendario sport in tv oggi sabato 18 luglio
03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Japan Open (diretta streaming su BWF Tv)
03.00 VOLLEY (Nations League) – Brasile-Polonia (diretta streaming su VBTV)
04.05 BMX – Mondiali Racing, primo turno e ottavi di finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 06.55)
05.40 CICLISMO – Tour of Magnificent Qinghai, ottava tappa: Xihaizhen-Qinghai Lake (non è prevista diretta tv/streaming)
06.00 VOLLEY (Nations League) – Canada-Cuba (diretta streaming su VBTV)
08.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei boulder) – Qualificazioni maschili (non è prevista diretta tv/streaming)
08.30 ATLETICA – Europei U18, sessione mattutina (diretta streaming su Eurovision Sport)
08.55 RALLY – Rally di Estonia, nove prove speciali (diretta streaming integrale su DAZN)
09.10 RUGBY (Nations Championship) – Nuova Zelanda-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
10.00 GOLF – The Open Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)
10.00 F3 – GP Belgio, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)
10.40 RUGBY (Nations Championship) – Giappone-Francia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
11.00 CICLISMO FEMMINILE – Baloise Ladies Tour, terza tappa, prima semitappa, cronometro individuale: Maaseik-Maaseik (non è prevista diretta tv/streaming)
11.00 TENNIS – ATP 250 Gstaad, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
12.00 CALCIO (amichevole) – Bologna-Arminia Bielefeld (diretta streaming su DAZN)
12.10 RUGBY (Nations Championship) – Australia-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
12.20 VOLLEY (Nations League) – Italia-Argentina (diretta streaming su VBTV, DAZN)
12.30 F1 – GP Belgio, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.00 CICLISMO – Giro Ciclistico della Valle d’Aosta 2026 (diretta streaming su Sportface TV)
13.00 TENNIS – ATP 250 Bastad, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Vallejo alle ore 13.00
13.30 CICLISMO – Tour de France, quattordicesima tappa: Mulhouse-Le Markstein (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)
14.04 ATLETICA – Diamond League a Londra (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.00)
14.15 F2 – GP del Belgio, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.10 RUGBY (Nations Championship) – Fiji-Scozia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (amichevole) – Basilea-Juventus (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
15.40 ATLETICA – Europei U18, sessione pomeridiana (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 17.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1)
16.00 F1 – GP Belgio, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30)
16.00 TENNIS – WTA 250 Iasi, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)
16.00 GOLF – Corales Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 18.00)
16.30 VOLLEY (Nations League) – Turchia-Slovenia (diretta streaming su VBTV)
16.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei boulder) – Qualificazioni femminili (non è prevista diretta tv/streaming)
17.00 VOLLEY (Europei U18, finale per il terzo posto) – Italia-Bulgaria (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di CEV)
17.00 CICLISMO FEMMINILE – Baloise Ladies Tour, terza tappa, seconda semitappa: Maaseik-Maaseik (non è prevista diretta tv/streaming)
17.30 CALCIO (amichevole) – Torino-Pinzolo (diretta streaming su DAZN)
17.40 RUGBY (Nations Championship) – Sudafrica-Galles (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 LACROSSE (Mondiali field femminili di seconda divisione, finale) – Italia-Messico (diretta streaming su WL Tv)
18.30 TENNIS – WTA 250 Atene, semifinali (diretta tv su Sky Sport 251, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
19.00 TENNIS – ATP 250 Umago, finale: Merida Aguilar-Dzumhur (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
19.30 VOLLEY (Europei U18, finale) – Polonia-Francia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di CEV)
20.00 VOLLEY (Nations League) – Serbia-Germania (diretta streaming su VBTV)
21.10 RUGBY (Nations Championship) – Argentina-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
22.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Edmonton (diretta streaming su Triathlon Live Tv)
23.00 CALCIO (Mondiali, finale per il terzo posto) – Francia-Inghilterra (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play, DAZN)
23.00 VOLLEY (Nations League) – Francia-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)
Sport in tv nella notte tra sabato e domenica
00.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Edmonton (diretta streaming su Triathlon Live Tv)