Europei atletica Birmingham 2026, Italia show: ori Battocletti e Tamberi, bronzi Sioli e Desalu

La vigilia di Ferragosto regala quattro medaglie agli azzurri: Battocletti domina i 10.000, Tamberi vince l’alto davanti al bronzo di Sioli e Desalu sale sul podio nei 200.

Una serata da quattro medaglie per l’Italia agli Europei di atletica di Birmingham 2026. Alla vigilia di Ferragosto gli azzurri conquistano due ori e due bronzi, trascinati dai successi di Nadia Battocletti nei 10.000 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto.

Sul podio salgono anche Matteo Sioli, bronzo nell’alto, e Fausto Desalu, terzo ex aequo nei 200 metri.

Battocletti fa doppietta: oro anche nei 10.000

Dopo aver già conquistato il titolo europeo nei 5.000 metri, Nadia Battocletti completa la doppietta imponendosi anche nei 10.000. La trentina vince in 31:41.17, miglior prestazione stagionale personale, confermandosi campionessa continentale della distanza a due anni dal successo di Roma 2024.

Alle sue spalle chiudono l’olandese Maureen Koster in 31:45.76 e la belga Jana van Lent in 31:47.81.

Ottima anche la prova delle altre due italiane: Elisa Palmero termina quinta in 32:00.06, immediatamente davanti a Federica Del Buono, sesta in 32:01.42.

“Forse non mi rendo conto ancora del livello a cui sono, dovrei essere un po’ meno accondiscendente e dirmi che sono davvero forte”, ha spiegato Battocletti al termine della gara. “È stata una bellissima giornata, mi sono divertita un sacco. Le altre hanno fatto una gara un po’ più importante rispetto ai 5.000 e questo mi ha esaltato”.

Un pensiero anche per il padre: “Sono a questo livello grazie anche a lui, che ha creato tutto il mio staff. Sono davvero felice che lui mi segua, mi capisce all’istante”.

Tamberi torna re d’Europa: quarto titolo outdoor

Nel salto in alto arriva una doppia medaglia italiana. Gianmarco Tamberi conquista l’oro superando 2.32 e aggiunge un altro titolo continentale alla propria carriera dopo Amsterdam 2016, Monaco 2022 e Roma 2024.

L’argento va all’ucraino Oleh Doroshchuk, fermatosi a 2.30 dopo tre errori a 2.32.

“È una serata speciale, è il compleanno di Camilla: è stata lei a darmi la forza dopo Parigi”, ha raccontato Tamberi. “Sapevo che stasera sarebbe successo, in pochi mi credevano ma io sapevo di stare bene: è come se il mio corpo aspettasse il momento che conta per venire fuori”.

Sioli bronzo a 2.27, poi lo stop per un problema fisico

Accanto a Tamberi sale sul podio anche Matteo Sioli, bronzo con 2.27. L’azzurro ha poi rinunciato a proseguire la gara a causa di un problema fisico dopo il primo errore a 2.30.

Tamberi ha elogiato il giovane compagno di squadra: “Matteo non ha bisogno di nessun passaggio di consegne, è a un livello che io alla sua età mi sognavo. Con quello che ha fatto stasera ha dimostrato di essere un campione già bello che affermato”.

“Mi dispiace molto, sicuramente valevo molto di più rispetto a 2.27, purtroppo sono incidenti di percorso che capitano”, ha invece spiegato Sioli. “Dedico la medaglia anche a mio nonno che è venuto a mancare poco prima della partenza”.

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Desalu bronzo ex aequo nei 200 metri

La quarta medaglia italiana della serata arriva nei 200 metri. Fausto Desalu chiude in 20.26 e conquista il bronzo ex aequo con lo svizzero Timothé Mumenthaler.

Il titolo europeo va al tedesco Owen Ansah, primo in 19.95, davanti al britannico Zharnel Hughes, argento in 20.16. Settima posizione per l’altro azzurro Filippo Dezza, al traguardo in 20.58.

“Il bronzo per me vuol dire tanto”, ha commentato Desalu. “È il coronamento alla mia pluriennale carriera. È dal 2014 che sono in Nazionale, ero sempre lì e finalmente ho ottenuto questo metallo, che non è il più prezioso ma per me è come se lo fosse”.

Il bilancio della serata di Birmingham è così di quattro podi per l’Italia: due vittorie con Battocletti e Tamberi e due terzi posti grazie a Sioli e Desalu.