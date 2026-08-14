Europei nuoto Parigi 2026, Quadarella regina dei 1500: bronzo e record italiano nella 4×100 mixed

L’azzurra conquista il decimo oro individuale europeo in vasca lunga vincendo i 1500 stile libero in 15:46.22. Sul podio anche la 4×100 stile libero mixed, terza con il nuovo primato italiano. D’Ambrosio quinto nei 200, cinque pass azzurri per le finali di sabato.

Un altro oro di Simona Quadarella, il bronzo con record italiano della 4×100 stile libero mixed e cinque qualificazioni alle finali di sabato. È stato ancora una volta ricco di risultati il venerdì dell’Italia agli Europei di nuoto di Parigi 2026, con gli azzurri tornati in testa al medagliere complessivo della manifestazione con 11 ori, 9 argenti e 14 bronzi, per un totale di 34 medaglie.

Quadarella domina i 1500 stile libero

Simona Quadarella conferma il proprio dominio continentale nel mezzofondo vincendo anche i 1500 stile libero. La 27enne romana chiude in 15:46.22, nuovo record dei Campionati, migliorando il 15:50.22 stabilito dall’ungherese Boglarka Kapas agli Europei di Londra 2016.

Alle sue spalle termina la tedesca Isabel Gose in 15:49.31, rimasta a contatto con l’azzurra fino ai 900 metri, mentre il bronzo va all’altra tedesca Maya Werner in 15:52.50.

Per Quadarella si tratta del decimo oro individuale europeo in vasca lunga, primato assoluto per una nuotatrice italiana.

“È stata veramente dura perché ho provato a partire più forte, ma non è stata una buona idea. Sono felicissima, perché è arrivato un altro oro europeo anche se speravo di nuotare un tempo migliore”, ha raccontato l’azzurra. “Titolo e primato della manifestazione: non poteva andare meglio di così”.

Bronzo e record italiano per la 4×100 stile libero mixed

La serata si è chiusa con un’altra medaglia grazie alla 4×100 stile libero mixed. Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci hanno conquistato il bronzo in 3:20.80, stabilendo il nuovo record italiano.

Il precedente limite era di 3:21.48, realizzato ai Mondiali di Singapore 2025 dalla stessa formazione con Manuel Frigo al posto di Ceccon. L’oro è andato ai Neutral Athletes B in 3:19.95, davanti all’Olanda in 3:20.09.

Queste le frazioni azzurre: D’Ambrosio 47.86, Ceccon 47.56, Curtis 51.79 e Menicucci 53.59.

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D’Ambrosio quinto nei 200 stile libero

Buona prova anche per Carlos D’Ambrosio nella finale dei 200 stile libero. Il 19enne chiude al quinto posto in 1:45.19, ancora vicino al proprio record italiano di 1:44.72 ottenuto nella prima frazione della 4×200 stile libero.

Il titolo va al romeno David Popovici in 1:44.15, davanti al lituano Tomas Navikonis in 1:44.55 e al britannico James Guy in 1:44.87.

Ceccon settimo nei 50 dorso

Thomas Ceccon termina invece al settimo posto la finale dei 50 dorso in 24.54. La vittoria va al ceco Miroslav Knedla in 24.11, davanti a Kliment Kolesnikov in 24.12 e Pavel Samusenko in 24.14.

Cerasuolo e Martinenghi davanti a tutti nei 50 rana

Arrivano indicazioni molto positive dalle semifinali. Nei 50 rana l’Italia conquista i primi due tempi di accesso alla finale: Simone Cerasuolo è primo in 26.23, mentre Nicolò Martinenghi passa con il secondo crono in 26.62.

Cerasuolo resta inoltre sotto il precedente record italiano di 26.27 di Ludovico Blu Art Viberti, dopo aver portato il nuovo limite nazionale a 26.20 nelle batterie.

Curtis continua a volare: finale nei 50 stile libero

Ventiquattro ore dopo l’oro e il record del mondo nei 50 dorso, Sara Curtis conquista anche la finale dei 50 stile libero con il quarto tempo in 24.13, a soli quattro centesimi dal proprio record italiano.

Davanti a tutte la svedese Sarah Sjostrom in 23.83. Eliminata invece Silvia Di Pietro, decima in 24.77.

Razzetti e Gastaldi in finale

Pass per l’ultimo atto anche per Alberto Razzetti nei 200 farfalla. L’azzurro nuota in 1:54.67, terzo tempo complessivo dietro a Leon Marchand, primo in 1:53.93, e Richard Marton. Eliminato Andrea Camozzi, undicesimo in 1:56.06.

Finale conquistata anche da Anita Gastaldi nei 200 misti: sesto tempo in 2:11.21. Si ferma invece Chiara Della Corte, undicesima con 2:13.35.

Niente finale nei 100 dorso per Federica Toma, decima in 1:00.50.

Italia con cinque occasioni da finale sabato

Il sabato di Parigi vedrà dunque l’Italia presentarsi alle finali con Cerasuolo e Martinenghi nei 50 rana, Curtis nei 50 stile libero, Razzetti nei 200 farfalla e Gastaldi nei 200 misti, dopo una quinta giornata già impreziosita dall’oro di Quadarella e dal bronzo della staffetta mixed.

Le gare prevedono batterie alle 9.30 e semifinali e finali dalle 18.30, con diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport.