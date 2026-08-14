Mondiali ritmica Francoforte 2026, Dragas risale con la palla: attesa per Raffaeli nell’All-Around

A metà della finale All-Around l’ucraina Onofriichuk detta il ritmo. Tara Dragas reagisce dopo l’errore al cerchio e, dopo tre esercizi, è settima con 81.700. Dalle 18.30 tocca a Sofia Raffaeli.

Entra nel vivo la finale All-Around dei Mondiali di ginnastica ritmica di Francoforte 2026. Poco prima delle 18 è in corso l’ultima rotazione del gruppo B, mentre cresce l’attesa per Sofia Raffaeli, che sarà impegnata dalle 18.30 nel gruppo A insieme alle migliori delle qualificazioni.

Intanto l’Italia ha già in pedana Tara Dragas, protagonista di una gara fin qui in crescendo. Dopo tre esercizi l’azzurra occupa la settima posizione con 81.700 punti, in una classifica guidata dall’ucraina Taisiia Onofriichuk con 87.550. Alle sue spalle, dopo la terza rotazione, l’americana Rin Keys è salita a 85.850.

Dragas, errore al cerchio ma grande reazione alla palla

Dragas aveva aperto la propria finale con 27.100 al nastro. Nel secondo esercizio, al cerchio, una grave sbavatura nel finale ha compromesso una prova fino a quel momento positiva, fermando il punteggio a 26.250.

La risposta è arrivata alla palla: l’azzurra ha completato un esercizio di grande ritmo ed espressività ottenendo 28.350 e portando il totale a 81.700 dopo tre rotazioni.

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Onofriichuk lancia la sfida alle big

Il riferimento della prima parte di gara è soprattutto Onofriichuk. L’ucraina, dopo aver ottenuto 29.100 al cerchio e 28.700 alla palla, ha aggiunto un eccellente 29.750 alle clavette, salendo a quota 87.550.

Un punteggio che rappresenta già un termine di confronto importante per le ginnaste del gruppo A, dove saranno presenti tra le altre la campionessa uscente Darja Varfolomeev, Sofia Raffaeli, Stiliana Nikolova, Mariia Borisova e Sofiia Ilteriakova.

Dalle 18.30 tocca a Sofia Raffaeli

L’attenzione azzurra si sposterà quindi su Sofia Raffaeli, quinta al termine delle qualificazioni e pienamente in corsa per le posizioni di vertice. La finale riparte da zero e per la classifica conclusiva verranno considerati i migliori tre punteggi sui quattro esercizi.

La marchigiana entrerà in gara nella seconda parte della finale, con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per il podio mondiale, mentre Dragas proverà a completare positivamente una prova già rilanciata dall’ottimo esercizio alla palla.