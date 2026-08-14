Europei beach volley, doppia delusione Italia: Cottafava-Dal Corso e Gottardi-Orsi Toth fuori agli ottavi

Entrambe le coppie azzurre chiudono al nono posto a Stare Jablonki. Gli uomini cedono 2-0 a Rotar-Gauthier-Rat, stesso risultato per Gottardi-Orsi Toth contro Vieira-Chamereau.

Doppia delusione per l’Italia ai Campionati Europei di beach volley di Stare Jablonki, in Polonia. Si fermano entrambe agli ottavi di finale le coppie azzurre ancora in corsa: Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel torneo maschile e Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth in quello femminile.

Per entrambe arriva quindi un nono posto finale, dopo un percorso nella fase a gironi chiuso senza sconfitte. Cottafava-Dal Corso avevano infatti ottenuto due successi nella pool G, così come Gottardi-Orsi Toth nella pool C, guadagnandosi l’accesso diretto agli ottavi.

Cottafava-Dal Corso eliminati dai francesi Rotar-Gauthier-Rat

Nel tabellone maschile gli azzurri sono stati battuti in 31 minuti dai francesi Teo Rotar e Arnaud Gauthier-Rat, medaglia di bronzo ai Mondiali 2025, con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-11).

La partita era cominciata bene per Cottafava e Dal Corso, avanti 3-0 e poi 5-3 nel primo set. I francesi hanno però ristabilito rapidamente l’equilibrio sul 6-6 e sul 9-9.

Al tempo tecnico l’Italia conservava ancora una lunghezza di vantaggio, ma al rientro in campo Rotar e Gauthier-Rat hanno cambiato passo, portandosi prima sul 14-12 e poi sul 19-17. Il set si è chiuso sul 21-18 dopo un servizio fuori di Dal Corso.

Secondo set senza storia per gli azzurri

Anche nella seconda frazione Cottafava e Dal Corso hanno trovato il primo vantaggio, salendo sul 4-2 e sul 6-3. Da quel momento, però, la Francia ha preso progressivamente il controllo della gara.

Rotar e Gauthier-Rat hanno allungato sull’8-12, poi sul 10-15 e sull’11-18, senza lasciare agli italiani la possibilità di rientrare. Il 21-11 ha chiuso definitivamente il match e il cammino europeo della coppia azzurra.

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Nicolai: “Sappiamo dove possiamo ancora crescere”

Il direttore tecnico delle squadre nazionali maschili, Paolo Nicolai, ha riconosciuto i meriti degli avversari e sottolineato gli aspetti sui quali intervenire.

“A questo livello la velocità con la quale riesci ad adattarti a determinate situazioni di gioco fa la differenza. Noi in due o tre situazioni, soprattutto nel primo set, dove eravamo riusciti a prendere un po’ di vantaggio non ci siamo adattati. Abbiamo sofferto la loro battuta corta e non abbiamo trovato le contromisure”.

“Nel secondo parziale c’è stato equilibrio nella prima parte e poi abbiamo avuto un crollo. Devo dire che sono stati più bravi di noi. Abbiamo fatto dei passi avanti. In stagione stiamo arrivando stabilmente, in tornei con coppie più forti di noi, sempre agli ottavi di finale. Stiamo facendo fatica a scardinare questo turno, ma questo ci dà spunti di lavoro. Sappiamo dove possiamo ancora crescere ed è lì che lavoreremo da domani”.

Gottardi-Orsi Toth, stop contro le vicecampionesse d’Europa

Stesso destino nel torneo femminile per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Dopo le due vittorie ottenute nella pool C, le azzurre hanno trovato agli ottavi le francesi Vieira e Chamereau, vicecampionesse d’Europa in carica.

La coppia transalpina si è imposta nettamente per 2-0 (21-17, 21-8), impedendo alle italiane di entrare tra le migliori otto della competizione.

Primo set combattuto, poi il crollo

Gottardi e Orsi Toth partono bene con il 4-2 iniziale, prima che il match torni in equilibrio sul 6-6. Sono poi le francesi a provare l’allungo, passando dall’11-7 al 12-9 e quindi al 14-12.

Le azzurre riescono a ricucire fino al 14-14, ma nel finale Vieira e Chamereau concedono soltanto altri tre punti all’Italia e conquistano il parziale per 21-17.

La seconda frazione prende invece subito una direzione precisa. Le francesi scappano sul 3-0 e sul 6-1, quindi aumentano ulteriormente il vantaggio passando dal 9-5 al 14-5. Gottardi e Orsi Toth non riescono a reagire e il match si conclude con un netto 21-8.

De Marinis: “Partita al di sotto delle nostre possibilità”

Delusione espressa anche da Caterina De Marinis, direttore tecnico delle squadre nazionali femminili.

“Sicuramente siamo delusi. Non era questo il torneo che volevamo fare però il campo dice che oggi non abbiamo meritato la vittoria. La nostra partita è stata al di sotto delle nostre possibilità. La Francia ha fatto la partita che avremmo dovuto giocare noi: con coraggio e senza paura”.

“Ho avuto la sensazione che fossimo impaurite e poco decise nelle cose che potevamo fare. Ci sono tante cose positive ma anche tante sulle quali dobbiamo migliorare per poter competere sempre ai vertici con le squadre migliori. In questo momento però dobbiamo lavorare sicuramente sul side-out”.

Italia fuori con entrambe le coppie agli ottavi

Si chiude così con una doppia eliminazione agli ottavi la giornata italiana a Stare Jablonki. Sia Cottafava-Dal Corso sia Gottardi-Orsi Toth terminano gli Europei al nono posto, dopo aver attraversato senza sconfitte la fase a gironi ma senza riuscire a superare il primo turno a eliminazione diretta.

Le partite della manifestazione sono trasmesse in diretta streaming su EuroVolley TV e sul canale YouTube della CEV, mentre interviste e contenuti dedicati sono disponibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.