Sport in tv oggi, sabato 14 febbraio: Sei Nazioni, Inter-Juventus, Sciabola e Atletica

Rugby, Serie A, tennis, Formula E e grande scherma da Foggia: il programma completo in diretta tv e streaming
Sabato 14 febbraio con un palinsesto sportivo ricchissimo. In primo piano il Sei Nazioni di rugby con Irlanda-Italia, il derby d’Italia Inter-Juventus, le semifinali dell’ATP 500 di Rotterdam e la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola da Foggia, trasmessa in diretta streaming su Assalto – La Tv della Scherma. E anche i Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona su Atletica Italiana Tv.
Di seguito il programma completo della giornata.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.
🏉 Sei Nazioni di rugby
-
15.10 – Irlanda-Italia
Diretta su Sky Sport Uno, TV8
Streaming su Sky Go, NOW, tv8.it
-
17.40 – Scozia-Inghilterra
Diretta su Sky Sport Uno
Streaming su Sky Go, NOW
⚽ Serie A
-
15.00 – Como-Fiorentina (DAZN)
-
18.00 – Lazio-Atalanta (DAZN)
-
20.45 – Inter-Juventus (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; streaming Sky Go, NOW, DAZN)
⚽ Serie B
Ore 15.00:
-
Modena-Carrarese
-
Palermo-Virtus Entella
-
Sampdoria-Padova
Ore 17.15:
-
Catanzaro-Mantova
Ore 19.30:
-
Cesena-Venezia
Streaming su Prime Video (canale Lega B) e DAZN.
⚽ Serie C
Ore 14.30:
-
Benevento-Latina
-
Casarano-Casertana
-
Cavese-Salernitana
-
Cosenza-Audace Cerignola
-
Monopoli-Sorrento
-
Giugliano-Trapani
Ore 17.30:
-
Foggia-Atalanta U23
-
Picerno-Crotone
-
Siracusa-Catania
Diretta su Sky Sport e streaming su Sky Go e NOW.
ATLETICA – Campionati Italiani Allievi indoor
Sabato 14 e domenica 15 febbraio il PalaCasali di Ancona ospita i Tricolori Under 18 con 26 titoli in palio e 729 atleti iscritti. L’evento sarà trasmesso in streaming su Atletica Italiana Tv (www.atleticaitaliana.tv) per seguire tutte le finali del weekend.
⚔️ Scherma – Seconda Prova Nazionale di sciabola (Foggia)
Dalla Fiera di Foggia prosegue la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola.
Programma di oggi:
-
Sciabola femminile Giovani – inizio ore 9.00 (iscritte 93)
-
Sciabola maschile Giovani – inizio ore 11.30 (iscritti 142)
Diretta streaming su Assalto – La Tv della Scherma, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.
🎾 Tennis
ATP 500 Rotterdam – semifinali
-
Diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 254
-
In campo anche Bolelli/Vavassori nel doppio (secondo match dalle 19.30)
WTA 1000 Doha – finale Muchova-Mboko
-
SuperTennis, Sky Sport Tennis
-
Streaming Sky Go, NOW, SuperTenniX
ATP Buenos Aires – semifinali
-
Sky Sport Tennis
ATP Dallas – semifinali
-
Sky Sport Mix
🏎 Formula E – GP Jeddah
-
11.30 Prove libere (Discovery Plus)
-
13.40 Qualifiche (Discovery Plus)
-
18.05 Gara (Canale 20; streaming Mediaset Infinity, Discovery Plus)
🏂 Sport invernali – Olimpiadi Milano Cortina 2026
Diretta su Rai 2 (09.05-13.00; 13.30-20.30; 21.00-fine)
Copertura anche su RaiSport HD, Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.
🚴 Ciclismo
-
Vuelta Murcia – streaming dalle 14.00
-
Tour de la Provence – streaming dalle 14.25
-
Figueira Champions Classic – streaming dalle 16.00
-
Volta Valenciana femminile – non prevista diretta
🏀 Basket
-
18.15 Varese-Brescia (Sky Sport Basket)
-
20.00 Trieste-Napoli (LBA TV)
🏐 Volley
Superlega:
-
18.00 Civitanova-Modena
-
18.00 Monza-Padova
Serie A1 femminile:
-
20.30 Busto Arsizio-Milano
Streaming su Rai Play Sport e VBTV.
🏊 Nuoto artistico – Coppa del Mondo
-
21.00 Duet tecnico femminile
-
23.30 Solo free femminile
Streaming su World Aquatics Tv.
Una giornata di sport a 360 gradi
Dal rugby internazionale alla grande Serie A, passando per tennis indoor, Formula E e la scherma nazionale da Foggia su Assalto, il sabato offre un palinsesto completo per ogni appassionato.