Sport in tv oggi, sabato 14 febbraio: Sei Nazioni, Inter-Juventus, Sciabola e Atletica

Rugby, Serie A, tennis, Formula E e grande scherma da Foggia: il programma completo in diretta tv e streaming

Sabato 14 febbraio con un palinsesto sportivo ricchissimo. In primo piano il Sei Nazioni di rugby con Irlanda-Italia, il derby d’Italia Inter-Juventus, le semifinali dell’ATP 500 di Rotterdam e la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola da Foggia, trasmessa in diretta streaming su Assalto – La Tv della Scherma. E anche i Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona su Atletica Italiana Tv.

Di seguito il programma completo della giornata.

🏉 Sei Nazioni di rugby

15.10 – Irlanda-Italia

Diretta su Sky Sport Uno, TV8

Streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

17.40 – Scozia-Inghilterra

Diretta su Sky Sport Uno

Streaming su Sky Go, NOW

⚽ Serie A

15.00 – Como-Fiorentina (DAZN)

18.00 – Lazio-Atalanta (DAZN)

20.45 – Inter-Juventus (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; streaming Sky Go, NOW, DAZN)

⚽ Serie B

Ore 15.00:

Modena-Carrarese

Palermo-Virtus Entella

Sampdoria-Padova

Ore 17.15:

Catanzaro-Mantova

Ore 19.30:

Cesena-Venezia

Streaming su Prime Video (canale Lega B) e DAZN.

⚽ Serie C

Ore 14.30:

Benevento-Latina

Casarano-Casertana

Cavese-Salernitana

Cosenza-Audace Cerignola

Monopoli-Sorrento

Giugliano-Trapani

Ore 17.30:

Foggia-Atalanta U23

Picerno-Crotone

Siracusa-Catania

Diretta su Sky Sport e streaming su Sky Go e NOW.

ATLETICA – Campionati Italiani Allievi indoor

Sabato 14 e domenica 15 febbraio il PalaCasali di Ancona ospita i Tricolori Under 18 con 26 titoli in palio e 729 atleti iscritti. L’evento sarà trasmesso in streaming su Atletica Italiana Tv (www.atleticaitaliana.tv) per seguire tutte le finali del weekend.

⚔️ Scherma – Seconda Prova Nazionale di sciabola (Foggia)

Dalla Fiera di Foggia prosegue la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola.

Programma di oggi:

Sciabola femminile Giovani – inizio ore 9.00 (iscritte 93)

Sciabola maschile Giovani – inizio ore 11.30 (iscritti 142)

Diretta streaming su Assalto – La Tv della Scherma, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.

🎾 Tennis

ATP 500 Rotterdam – semifinali

Diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 254

In campo anche Bolelli/Vavassori nel doppio (secondo match dalle 19.30)

WTA 1000 Doha – finale Muchova-Mboko

SuperTennis, Sky Sport Tennis

Streaming Sky Go, NOW, SuperTenniX

ATP Buenos Aires – semifinali

Sky Sport Tennis

ATP Dallas – semifinali

Sky Sport Mix

🏎 Formula E – GP Jeddah

11.30 Prove libere (Discovery Plus)

13.40 Qualifiche (Discovery Plus)

18.05 Gara (Canale 20; streaming Mediaset Infinity, Discovery Plus)

🏂 Sport invernali – Olimpiadi Milano Cortina 2026

Diretta su Rai 2 (09.05-13.00; 13.30-20.30; 21.00-fine)

Copertura anche su RaiSport HD, Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

🚴 Ciclismo

Vuelta Murcia – streaming dalle 14.00

Tour de la Provence – streaming dalle 14.25

Figueira Champions Classic – streaming dalle 16.00

Volta Valenciana femminile – non prevista diretta

🏀 Basket

18.15 Varese-Brescia (Sky Sport Basket)

20.00 Trieste-Napoli (LBA TV)

🏐 Volley

Superlega:

18.00 Civitanova-Modena

18.00 Monza-Padova

Serie A1 femminile:

20.30 Busto Arsizio-Milano

Streaming su Rai Play Sport e VBTV.

🏊 Nuoto artistico – Coppa del Mondo

21.00 Duet tecnico femminile

23.30 Solo free femminile

Streaming su World Aquatics Tv.

Una giornata di sport a 360 gradi

Dal rugby internazionale alla grande Serie A, passando per tennis indoor, Formula E e la scherma nazionale da Foggia su Assalto, il sabato offre un palinsesto completo per ogni appassionato.

