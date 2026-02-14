Sportface TVLive
Sport in tv oggi, sabato 14 febbraio: Sei Nazioni, Inter-Juventus, Sciabola e Atletica

Franz Monaco
-
Rugby Six Nations Italia vs Scozia
Rome, Italy -February 7, 2026: Jack Dempsey of Scotland score the try during the Guinness Six Nations 2026 Round 1 match between Italy and Scotland at Olympic Stadium.

Rugby, Serie A, tennis, Formula E e grande scherma da Foggia: il programma completo in diretta tv e streaming

Sabato 14 febbraio con un palinsesto sportivo ricchissimo. In primo piano il Sei Nazioni di rugby con Irlanda-Italia, il derby d’Italia Inter-Juventus, le semifinali dell’ATP 500 di Rotterdam e la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola da Foggia, trasmessa in diretta streaming su Assalto – La Tv della Scherma. E anche i Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona su Atletica Italiana Tv.

Di seguito il programma completo della giornata.

🏉 Sei Nazioni di rugby

  • 15.10 – Irlanda-Italia
    Diretta su Sky Sport Uno, TV8
    Streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

  • 17.40 – Scozia-Inghilterra
    Diretta su Sky Sport Uno
    Streaming su Sky Go, NOW

⚽ Serie A

  • 15.00 – Como-Fiorentina (DAZN)

  • 18.00 – Lazio-Atalanta (DAZN)

  • 20.45 – Inter-Juventus (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; streaming Sky Go, NOW, DAZN)

⚽ Serie B

Ore 15.00:

  • Modena-Carrarese

  • Palermo-Virtus Entella

  • Sampdoria-Padova

Ore 17.15:

  • Catanzaro-Mantova

Ore 19.30:

  • Cesena-Venezia

Streaming su Prime Video (canale Lega B) e DAZN.

⚽ Serie C

Ore 14.30:

  • Benevento-Latina

  • Casarano-Casertana

  • Cavese-Salernitana

  • Cosenza-Audace Cerignola

  • Monopoli-Sorrento

  • Giugliano-Trapani

Ore 17.30:

  • Foggia-Atalanta U23

  • Picerno-Crotone

  • Siracusa-Catania

Diretta su Sky Sport e streaming su Sky Go e NOW.

ATLETICA – Campionati Italiani Allievi indoor

Sabato 14 e domenica 15 febbraio il PalaCasali di Ancona ospita i Tricolori Under 18 con 26 titoli in palio e 729 atleti iscritti. L’evento sarà trasmesso in streaming su Atletica Italiana Tv (www.atleticaitaliana.tv) per seguire tutte le finali del weekend.

⚔️ Scherma – Seconda Prova Nazionale di sciabola (Foggia)

Dalla Fiera di Foggia prosegue la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola.

Programma di oggi:

  • Sciabola femminile Giovani – inizio ore 9.00 (iscritte 93)

  • Sciabola maschile Giovani – inizio ore 11.30 (iscritti 142)

Diretta streaming su Assalto – La Tv della Scherma, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.

🎾 Tennis

ATP 500 Rotterdam – semifinali

  • Diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 254

  • In campo anche Bolelli/Vavassori nel doppio (secondo match dalle 19.30)

WTA 1000 Doha – finale Muchova-Mboko

  • SuperTennis, Sky Sport Tennis

  • Streaming Sky Go, NOW, SuperTenniX

ATP Buenos Aires – semifinali

  • Sky Sport Tennis

ATP Dallas – semifinali

  • Sky Sport Mix

🏎 Formula E – GP Jeddah

  • 11.30 Prove libere (Discovery Plus)

  • 13.40 Qualifiche (Discovery Plus)

  • 18.05 Gara (Canale 20; streaming Mediaset Infinity, Discovery Plus)

🏂 Sport invernali – Olimpiadi Milano Cortina 2026

Diretta su Rai 2 (09.05-13.00; 13.30-20.30; 21.00-fine)
Copertura anche su RaiSport HD, Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

🚴 Ciclismo

  • Vuelta Murcia – streaming dalle 14.00

  • Tour de la Provence – streaming dalle 14.25

  • Figueira Champions Classic – streaming dalle 16.00

  • Volta Valenciana femminile – non prevista diretta

🏀 Basket

  • 18.15 Varese-Brescia (Sky Sport Basket)

  • 20.00 Trieste-Napoli (LBA TV)

🏐 Volley

Superlega:

  • 18.00 Civitanova-Modena

  • 18.00 Monza-Padova

Serie A1 femminile:

  • 20.30 Busto Arsizio-Milano

Streaming su Rai Play Sport e VBTV.

🏊 Nuoto artistico – Coppa del Mondo

  • 21.00 Duet tecnico femminile

  • 23.30 Solo free femminile

Streaming su World Aquatics Tv.

Una giornata di sport a 360 gradi

Dal rugby internazionale alla grande Serie A, passando per tennis indoor, Formula E e la scherma nazionale da Foggia su Assalto, il sabato offre un palinsesto completo per ogni appassionato.

