Tricolori Allievi indoor ad Ancona: 26 titoli in palio nel weekend su Atletica Italiana Tv

Al PalaCasali sabato 14 e domenica 15 febbraio i Campionati Italiani Under 18 con 729 atleti in gara: tutte le sfide live su Atletica Italiana Tv

Il PalaCasali si prepara a due giornate ad altissima intensità con i Campionati Italiani Allievi indoor, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio. In palio 26 maglie tricolori per la categoria Under 18, con 729 atleti iscritti in rappresentanza di 216 club. L’evento sarà disponibile in streaming su Atletica Italiana Tv.

Non sarà soltanto una sfida per il titolo nazionale: per molti giovani talenti rappresenta un passaggio fondamentale in chiave internazionale, verso le prossime selezioni continentali.

Doualla e Succo, fari sullo sprint

Tra i nomi più attesi spiccano Kelly Doualla e Alessia Succo, entrambe nate nel 2009. Doualla torna sui 60 metri dopo l’esordio internazionale a Parigi (7.28) e rientra sulla pista di Ancona dove, un anno fa, aveva corso in 7.19 firmando il record europeo U18 e il quarto tempo mondiale all-time di categoria. L’estate scorsa ha conquistato l’oro all’Eyof di Skopje nei 100 metri (11.21) e due titoli agli Europei U20 di Tampere.

Proprio a Tampere si è messa in luce anche Alessia Succo, bronzo nei 100 ostacoli dopo una stagione indoor chiusa con l’8.07 sui 60hs, miglior prestazione mondiale U18.

Sprint, mezzofondo e pedane: i protagonisti

Nel settore maschile occhi su Matteo Berardo, primatista italiano Under 18 con 6.78 sui 60 e 21.51 sui 200, pronto a un possibile doppio impegno. Doppia gara anche per Elisa Calzolari (60 e 200), già medagliata in staffetta agli Europei U20.

Nel mezzofondo attesi Cristina Morelli e Tommaso Da Riva negli 800 metri, Asia Prenzato nei 1500 e Yasmine Lazouzi, accreditata di 9:37.24 nei 3000 a Metz.

Spettacolo anche nelle pedane: nell’asta riflettori su Gabriele Belardi, secondo allievo italiano di sempre indoor, mentre nel peso Antony Del Pioluogo si presenta con un 19,74 che lo avvicina al record di categoria. Nella marcia sfide aperte tra Anita Marchi e Caterina Carissimi, e tra Riccardo Rabai e Cristian Cecchetto.

In streaming su Atletica Italiana Tv

Le gare dei Campionati Italiani Allievi indoor saranno visibili in streaming sabato 14 e domenica 15 febbraio su www.atleticaitaliana.tv, per seguire tutte le finali e i momenti decisivi del weekend tricolore.

