Vonn ancora sotto i ferri: quarta operazione in Italia. E non è finita

Il calvario di Lindsey Vonn non è finito, proprio per nulla. Oggi è previsto un nuovo intervento in Italia, poi tornerà negli Stati Uniti

Le Olimpiadi di Lindsey Vonn a Milano Cortina sono durante solo pochi secondi, poi le è crollato il mondo addosso. La grandissima sciatrice statunitense è caduta durante la discesa libera femminile e si è fatta malissimo, tanto che dopo giorni non riesce a uscirne.

Le condizioni della gamba di Vonn erano già un disastro per via dell’infortunio al ginocchio, ora i chirurghi italiani stanno lavorando con grande scrupolo su di lei per permetterle di tornare a camminare il prima possibile.

In cinque giorni, la campionessa degli sci ha subito tre interventi. Ieri ha annunciato sui suoi canali social che è in programma oggi la quarta operazione in Italia in sei giorni. L’ha fatto con grande serenità e naturalezza, nonostante gli ultimi giorni per lei siano stati davvero terribili e per nulla secondo le attese.

Il programma di recupero di Lindsey Vonn: ancora sotto i ferri

Oggi parlare di ritorno sugli sci per Lindsey Vonn è praticamente impossibile, soprattutto per quanto riguarda i tempi di recupero. Dopo il quarto intervento, tornerà negli Stati Uniti e lì è già in programma una quinta operazione.

Poi si stabilità il percorso di cura e riabilitazione migliore possibili con medici e chirurghi. Di sicuro, Lindsey non ha alcuna intenzione di mollare: lo deve alla sua storia e a se stessa.