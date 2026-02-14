Olimpiadi, il medagliere aggiornato: Italia ancora seconda, gli USA inseguono

L’Italia non scende nel medagliere, anzi continua a proteggere la seconda posizione: alle spalle degli Azzurri ci sono Stati Uniti e Francia

Non è il momento di arrendersi, anzi si deve spingere al massimo per raggiungere i massimi obiettivi. Tranne qualche eccezione, gli atleti italiani non hanno affatto deluso alle Olimpiadi fino a questo momento.

Ci sono delle storie bellissime da raccontare, come quella di Francesco Lollobrigida. La mamma più amata d’Italia ha portato a casa due ori straordinari, uno più bello dell’altro, dando delle emozioni incredibili.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

E come non citare ciò che è successo nello sci alpino femminile con il bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera e un’incredibile oro per Federica Brignone nel Super G. Insomma, i sogni dell’Italia ora si riflettono su un medagliere molto ricco e che posiziona gli Azzurri nei primissimi posti del podio.

Italia seconda nel medagliere: la classifica aggiornata

In testa al medagliere c’è ancora la Norvegia. I grandi favoriti per le Olimpiadi invernali hanno in tutto 18 arrivi a podio, suddivisi in 8 ori, 3 argenti e 7 bronzi.

Dopo la giornata di ieri, ora l’Italia ha lo stesso numero di medaglie, ma meno ori. Gli Azzurri sono fermi a 6 con 3 argenti e 9 bronzi. Inseguono gli Stati Uniti che hanno 14 medaglie e sono comunque ben piazzati con 4 ori, 7 argenti e 3 bronzi.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Bene la Francia nella giornata di ieri: i transalpini recuperano in ottica podio e ora hanno 10 medaglie con 4 ori, 5 argenti e un bronzo. In quinta posizione la Germania con 11 medaglie ma meno ori.