Hockey femminile, gli USA strapazzano l’Italia: Azzurre fuori dalle Olimpiadi

Non c’è mai stata davvero storia tra Stati Uniti e Italia nell’hockey sul ghiaccio femminile: dominio assoluto per le nostre rivali

Fin dall’inizio, le statunitensi hanno messo in campo la loro forza fisica e il loro ritmo, schiacciando le avversarie azzurre davanti la loro porta. La difesa azzurra è andata a riposo sullo 0-0, ma poi ha dovuto cedere il passo ai tantissimi tiri, che arrivavano da tutte le parti.

Subito dopo gli USA sbloccano il risultato e ben presto raddoppiano con Coyne. È sempre lei a firmare il tris, stavolta su assist di Curl. Il poker, invece, arriva a firma di Edwards. Insomma, il dominio è completo e, anche in inferiorità numerica, gli USA aumentano il distacco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Una scatenata Curl, infatti, firma il 5-0, risultato pesante ma in linea con quello che si è visto sul ghiaccio. E arriva anche il 6-0. Nell’ultimo tempo non cambia il risultato. Finisce così l’Olimpiade dell’Italia di hockey femminile.