Olimpiadi, il programma del 14 febbraio: italiani in gara e possibili medaglie

L’Italia si appresta a vivere un’altra grande giornata di Olimpiadi invernali: il programma del 14 febbraio, italiani in gara e speranze di medaglia

Un’altra grande giornata di sport è pronta a iniziare. Si parte alle 9:00 con il salto con gli sci, che vedrà tra le protagoniste Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer. Solo cinque minuti dopo, si riparte con il curling femminile.

Constantini e compagne se la vedranno con la Cina in un match delicato, in cui servirà grande strategia. Alle 10:00 è in programma la prova cronometrata di bob: in gara Giada Andreutti e Simona De Silvestro.

Alla stesso ora, è in programma il Gigante maschile nello sci alpino con Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer, che proverà a riscattarsi dopo un’Olimpiade poco brillante finora. Alle 10:30 si continua con i sedicesimi di finale di sci freestyle.

Mentre alle 12:00 si va con la staffetta 4×7.5 km femminile di sci di fondo. Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol compongono il team italiano.

Il programma di oggi alle Olimpiadi: chi in gara per l’Italia

Alle 14:45 occhi puntati sulla sprint femminile di biathlon con Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi per l’Italia. Alle 17, invece, occhi puntati su Jeffrey Rosanelli nello speed skating.

Alle 17:30 ancora salto con gli sci con Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam nel trial round. Alle 19:05, l’Italia femminile di curling torna in campo contro la Svezia.

Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio vanno in pista per lo skeleton alle 19:35. Alle 20:15 inizia lo spettacolo dello short track, sia maschile sia femminile. In gara Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini e per le donne Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti.

Le possibili medaglie per gli Azzurri

L’Italia spera in un grande ritorno per Vinatzer, ma oggi per lui non ci sono grandi chance di medaglia: siamo attorno al 25-30% di chance di podio. La grande possibilità di oggi è il biathlon con Vittozzi e Wierer protagoniste: non è da escludere almeno una medaglia, anzi.

Infine, nello short track il tanto discusso Pietro Sighel può davvero portare a casa un metallo prestigioso. Residue le chance per Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser.