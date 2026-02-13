Pattinaggio artistico: Shaidorov d’oro, disastro Malinin. Grassl fuori dal podio

Si realizza il sogno di Shaidorov, che a sorpresa vince l’oro nel pattinaggio artistico: Malinin sbaglia tutto e va fuori dal podio. Grassl nono

Le Olimpiadi hanno un nuovo campione: Mikhail Shaidorov è la stella più brillante, il ragazzo che – contro ogni pronostico – porta a casa l’oro in una serata che sembra stregata. Il grande favorito, Ilia Malinin, va sul ghiaccio per ultimo e sbaglia tutto.

Tantissimi gli errori del pattinatore migliore di questa generazione, che dopo giorni di spettacolo ed eleganza, chiude addirittura all’ottavo posto dopo una serata tremenda. Uno dopo l’altro, sono caduti praticamente tutti i favoriti.

Parliamo del giapponese Yuma Kagiyama, che ha chiuso comunque con l’argento. Ma anche del francese Adam Siao Him, anche lui autore di diversi errori e solo al sesto posto. Bronzo, invece, per il giapponese Sato Shun.

Tutta Italia ha sognato con le evoluzioni di Grassl, bloccato da un’intossicazione alimentare

L’azzurro Daniel Grassl ha totalizzato un punteggio di 170.25 per un totale di 263.71 che significa settimo posto provvisorio. Tante le rotazioni non completate dall’azzurro, che non era in condizioni fisiche ideali, anzi.

Ha addirittura pensato di non presentarsi per via di un’intossicazione alimentare e ha concluso la sua serata stremato. Va benissimo così Daniel. Alla fine si è piazzato al nono posto.

Matteo Rizzo, invece, era già finito fuori dai primi dieci e molto lontano dalla zona medaglia: il singolare maschile per lui si è concluso al 15esimo posto.