Il sogno di Lollobrigida continua: perché il tris di medaglie è davvero possibile

Francesca Lollobrigida vuole regalare un sogno all’Italia: dopo i due ori, il tris di medaglie alle Olimpiadi non è impossibile

La storia di mamma Lollobrigida è destinata a restare negli annali delle Olimpiadi. In molti non la davano neanche a podio, invece con il figlio Tommaso sugli spalti a tifare per lei, ha dominato i 3000 metri con tanto di record olimpico.

Poi ha replicato vincendo anche i 5000 metri e arrivando al traguardo travolta dalla gioia, ma anche con la lingua di fuori per la visibile stanchezza. Il risultato è il migliore possibile, di quelli che si incontrano solo nei sogni e difficilmente nella realtà: due ori su due.

Subito dopo la vittoria sui 3000 metri, si è preoccupata di annunciare: “Non aspettatevi la medaglia sui 1500 metri, ma fate il tifo per me“. Quante sono le possibilità di Lollobrigida di portare davvero un’altra medaglia da qui alla fine delle Olimpiadi.

Lollobrigida mette le mani avanti, ma sogna un’altra medaglia

Le gare a cui parteciperà Lollobrigida sono i 1500 metri, che si disputeranno venerdì 20 febbraio alle ore 16.30. E poi c’è la mass start, che sarà sabato 21 febbraio, a partire dalle 15:30.

I 1500 metri non sono proprio la specialità dell’azzurra, che è arrivata undicesima in Coppa del Mondo, assistendo da lontano al dominio olandese.

In mass start c’è qualche chance in più, anche se le atlete obbligate al podio non sono poche. Insomma, servirà un altro mezzo miracolo sportivo per portare a casa un’altra medaglia, ma Lollobrigida ci ha abituato al meglio possibile. Ai sogni veri.