Sciabola, Fusetti e Casavecchia aprono il weekend di Foggia: oggi in pedana gli Under 20 live su Assalto

Successo per la prima giornata della Seconda Prova Nazionale. Oggi spazio alle gare Giovani con le fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma
Si è aperto ieri, venerdì 13 febbraio, con le vittorie di Vittoria Fusetti e Matteo Casavecchia il weekend della Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola in corso alla Fiera di Foggia, tappa valida per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026.
Oltre 130 atleti della categoria Under 17 sono saliti sulle pedane pugliesi nella giornata inaugurale, che ha subito regalato verdetti importanti.
Fusetti domina tra le Cadette
Fresca di convocazione per l’Europeo di categoria in programma a Tbilisi, Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma Padova) ha conquistato il primo posto nella prova femminile Cadette, imponendosi in finale per 15-9 su Nicole Martini (SS Lazio Scherma Ariccia).
Sul terzo gradino del podio sono salite Greta Vinci (SS Lazio Scherma Ariccia), superata all’ultima stoccata in semifinale, e Matilde Reale (Frascati Scherma).
Completano la top 8:
5. Bianca Morello (Accademia d’Armi Musumeci Greco)
6. Anna Torre (Fides Livorno)
7. Chiara Pugno (CH4 Sporting)
8. Nicole Bentivoglio (Club Scherma San Severo)
Casavecchia vince il derby livornese
Nella gara maschile Cadetti è andato in scena un derby tutto livornese in finale. Matteo Casavecchia (Fides Livorno) ha superato 15-12 il compagno di sala Giordano Vincenzi, conquistando il successo nella prima giornata.
Terzo posto per:
-
Keneth Kong (Scherma Oreste Puliti Lucca)
-
Emanuel Manzo (Champ Sommavesuvio)
Ai piedi del podio:
5. Pietro Hirsch Buttè (Club Scherma Roma)
6. Vincenzo Benvenuto (Champ Sommavesuvio)
7. Lorenzo Di Prospero (Accademia d’Armi Musumeci Greco)
8. Michele Pio Dilillo (Dauno Foggia)
Oggi in pedana le gare Giovani: diretta su Assalto
Il programma prosegue oggi, sabato 14 febbraio, con la giornata dedicata alla categoria Under 20.
In calendario:
-
Sciabola femminile Giovani – inizio ore 9.00 (iscritte 93)
-
Sciabola maschile Giovani – inizio ore 11.30 (iscritti 142)
Le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.
Il weekend di Foggia continuerà fino a domenica 15 febbraio, completando il programma della Seconda Prova Nazionale che assegna punti preziosi in vista degli Italiani di Roma 2026.