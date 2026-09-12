Sport in tv oggi sabato 12 settembre: Italia-Grecia e Lazio-Milan, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Italia-Grecia agli Europei di volley e Lazio-Milan in Serie A sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di sabato 12 settembre. Giornata ricchissima anche per i motori, con le qualifiche di Formula 1 e la Sprint Race della MotoGP, mentre il tennis propone la finale femminile degli US Open tra Sabalenka e Rybakina. Su Sportface TV spazio alla quarta tappa del Giro della Lunigiana su FCI Bike Live e all’evento di scherma “A fil di spada” sul canale Assalto.

Un sabato con eventi praticamente senza soluzione di continuità. A Misano prosegue il GP di San Marino, con le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, mentre la Formula 1 propone prove libere 3 e qualifiche. Nel ciclismo spazio alla ventesima tappa della Vuelta a España, al Memorial Pantani e alla giornata conclusiva del 50° Giro della Lunigiana.

Nel pomeriggio e in serata si moltiplicano gli appuntamenti con il calcio, dalla Serie A alla Premier League, mentre le Nazionali italiane saranno protagoniste nei Mondiali Under 20 di calcio femminile e nelle semifinali degli Europei di beach soccer. Alle 21.05 tocca all’Italia del volley contro la Grecia, prima della finale femminile degli US Open delle 22.00.

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Sport in tv oggi, sabato 12 settembre

05.25 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista Speed, qualificazioni: non è prevista copertura tv o streaming.

08.40 – MOTO3 (GP San Marino) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 – BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open: diretta streaming su BWF TV.

09.00 – GOLF (DP World Tour) – Irish Open, terzo giro: diretta tv dalle ore 15.30 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle 15.30.

09.25 – MOTO2 (GP San Marino) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.25 – MOTOCROSS (GP Cina, MX2) – Qualifying Race: diretta streaming su MXGP TV.

09.30 – CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – C1 maschile e femminile a La Seu d’Urgell, dalle batterie alle finali: diretta streaming su Canoe Planet.

09.30 – CICLISMO (50° Giro della Lunigiana) – Quarta tappa Castelnuovo Magra-Casano di Luni: diretta streaming sul canale YouTube del Giro della Lunigiana e su FCI Bike Live, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

10.00 – JUDO (Grand Slam di Budapest) – Seconda giornata: diretta streaming su Judo TV.

10.10 – MOTOGP (GP San Marino) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.10 – MOTOCROSS (GP Cina, MXGP) – Qualifying Race: diretta streaming su MXGP TV.

10.50 – MOTOGP (GP San Marino) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

11.05 – FORMULA 3 (GP Madrid) – Gara 1: diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.00 – CICLISMO – Memorial Pantani: diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Discovery+ e HBO Max dalle ore 15.00.

12.05 – CICLISMO – Giro d’Armenia, terza tappa Martuni-Dilijan: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle 15.00.

12.20 – CICLISMO FEMMINILE – Faun Tour, terza tappa Tournon-sur-Rhône-Tournon-sur-Rhône: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 14.10.

12.30 – FORMULA 1 (GP Spagna) – Prove libere 3: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.35 – CICLISMO – Vuelta a España, ventesima tappa La Calahorra-Collado del Alguacil: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.45 – MOTO3 (GP San Marino) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

13.00 – CALCIO (Zweite Bundesliga) – Bochum-Fürth: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.00 – PADEL (Paris Major) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.30 – CALCIO (Championship) – Derby County-Birmingham City: diretta streaming su Como TV.

13.30 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista Speed, tabellone finale: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

13.30 – BASKET 3X3 (Europei) – Seconda giornata della fase a gironi: diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.

13.40 – MOTO2 (GP San Marino) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

14.00 – CALCIO (Liga) – Racing Santander-Alavés: diretta streaming su DAZN.

14.00 – VOLLEY (Europei) – Danimarca-Paesi Bassi: diretta streaming su EuroVolley TV.

14.00 – VELA (Mondiali ILCA6) – Regate: diretta streaming sul canale YouTube di ILCA Worlds.

14.00 – VELA (Mondiali iQFoil) – Regate: diretta streaming su Eurovision Sport.

14.00 – VELA (Europei Formula Kite) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

14.00 – SNOOKER (English Open) – Semifinali: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – BEACH SOCCER FEMMINILE (Europei, semifinale) – Portogallo-Spagna: non è prevista copertura tv o streaming.

14.10 – RALLY (Rally del Cile) – Sei prove speciali: diretta tv su Sky Sport Max dalle 16.00 alle 17.00; diretta streaming su Sky Go e NOW nella stessa fascia e copertura integrale su DAZN.

14.15 – FORMULA 2 (GP Madrid) – Gara 1: diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – MOTOGP (GP San Marino) – Sprint Race: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Genoa-Frosinone: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Vicenza-Juve Stabia: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Padova-Ascoli: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Südtirol-Modena: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Pescara: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO (Serie C) – Vado-Campobasso: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO (Serie C) – Cosenza-Cavese: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO (Serie C) – Inter U23-Casertana: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO (Serie C) – Savoia-Crotone: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 20) – Italia-Giappone: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

15.00 – VOLLEY (Europei) – Polonia-Israele: diretta streaming su EuroVolley TV.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Borussia Dortmund-Paderborn: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Augsburg-Bayer Leverkusen, Friburgo-Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim-Stoccarda e Mainz-Eintracht Francoforte: non è prevista copertura tv o streaming.

15.30 – BEACH SOCCER (Europei maschili, semifinale) – Spagna-Danimarca: non è prevista copertura tv o streaming.

16.00 – FORMULA 1 (GP Spagna) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 18.25 su TV8 e tv8.it.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Aston Villa-Nottingham Forest: diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Chelsea-Hull City: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Liverpool-Fulham: diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Crystal Palace-Ipswich e Bournemouth-Brentford: non è prevista copertura tv o streaming.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Francia-Turchia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Svezia-Cechia: diretta streaming su RaiPlay Sport 3 ed EuroVolley TV.

16.15 – CALCIO (Liga) – Osasuna-Espanyol: diretta streaming su DAZN.

16.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, semifinale) – Francia-Germania: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

16.30 – SCHERMA (A fil di spada – Pantheon Roma) – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

16.45 – BEACH SOCCER FEMMINILE (Europei, semifinale) – Italia-Ucraina: diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

17.00 – VOLLEY (Europei) – Belgio-Finlandia: diretta streaming su EuroVolley TV.

17.15 – CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Carrarese: diretta streaming su DAZN.

17.15 – CALCIO (Ligue 1) – Strasburgo-Monaco: diretta streaming su Ligue1+.

17.50 – CALCIO (Saudi Pro League) – Al-Taawon-Al Hilal: diretta streaming su Como TV.

18.00 – TENNIS (US Open) – Finale del doppio maschile, Harrison/Skupski-Krawietz/Puetz: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport 252; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW.

18.00 – BEACH SOCCER (Europei maschili, semifinale) – Italia-Svizzera: diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Lazio-Milan: diretta streaming su DAZN.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Guidonia-Reggiana: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Pineto-Sambenedettese: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Spezia-Livorno: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Catania-Scafatese: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Monopoli-Foggia: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie C) – Sorrento-Picerno: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – VOLLEY (Europei) – Bulgaria-Ucraina: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

18.00 – PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Conversano, Cingoli-Trieste e Fasano-Haenna: diretta streaming su Pallamano TV.

18.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Conversano-Nuoro e Trapani-Erice: diretta streaming su Pallamano TV.

18.00 – FORMULA 3 (GP Madrid) – Gara 2: diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – RUGBY (Supercoppa Italiana) – Valorugby-Petrarca: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

18.00 – TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo, finali) – Compound maschile e femminile: diretta streaming su World Archery+.

18.08 – ATLETICA (Ultimate Championship) – Seconda giornata: diretta tv su Rai 2 fino alle 20.30 e successivamente su Rai Sport HD; diretta anche su Sky Sport Max e in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

18.30 – PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Pressano e Cologne-Chiaravalle: diretta streaming su Pallamano TV.

18.30 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Ferrara e Mestrino-Cassano: diretta streaming su Pallamano TV.

18.30 – CALCIO (Premier League) – Tottenham-Everton: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Liga) – Athletic Bilbao-Elche: diretta streaming su DAZN.

18.30 – CALCIO (Bundesliga) – Colonia-Werder Brema: diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Coppa di Lega scozzese, quarti di finale) – Kilmarnock-Aberdeen: diretta streaming su Como TV.

19.00 – CALCIO (Liga portoghese) – Casa Pia-Porto: diretta streaming su DAZN.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Romania-Germania: diretta streaming su EuroVolley TV.

19.00 – PALLAMANO (Serie A) – Merano-Molteno: diretta streaming su Pallamano TV.

19.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Leno e Mezzocorona-Casalgrande Padana: diretta streaming su Pallamano TV.

19.30 – CALCIO (Serie B) – Cesena-Cremonese: diretta streaming su DAZN.

20.00 – CALCIO (Eredivisie) – Sittard-Ajax: diretta streaming su Como TV.

20.00 – CALCIO (Saudi Pro League) – Al Khaleej-Al Nassr: diretta streaming su Como TV.

20.00 – BASKET FEMMINILE (Mondiali, semifinale) – Spagna-Stati Uniti: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

20.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Teramo: diretta streaming su Pallamano TV.

20.00 – SNOOKER (English Open) – Semifinali: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

20.30 – CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup, semifinale) – Juventus-Inter: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Atalanta-Cagliari: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

20.45 – CALCIO (Ligue 1) – Auxerre-Nizza, Le Havre-Angers, Lorient-Tolosa e Paris FC-Lione: diretta streaming su Ligue1+.

21.00 – CALCIO (Premier League) – Sunderland-Arsenal: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga) – Real Madrid-Rayo Vallecano: diretta streaming su DAZN.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Forlì-Vis Pesaro: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Gubbio-Latina: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Serie C) – Pianese-Grosseto: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Nuova Zelanda: non è prevista copertura tv o streaming.

21.00 – MMA (UFC) – Ultimate Fighting Championship: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

21.05 – VOLLEY (Europei) – Italia-Grecia: diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

22.00 – TENNIS (US Open) – Finale femminile, Sabalenka-Rybakina: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport 252; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW.

22.30 – CALCIO (Liga Profesional argentina) – Atletico Tucuman-River Plate: diretta streaming su Como TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche sabato 12 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.