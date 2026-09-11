Trionfo azzurro nel K1: Ferrazzi vince la Coppa del Mondo, De Gennaro secondo

La finale di Coppa del Mondo di canoa slalom a La Seu d’Urgell si chiude con una giornata da ricordare per l’Italia. Il K1 maschile regala infatti un’ottima doppietta tricolore.

K1, il duello tra Ferrazzi e De Gennaro dietro Castryck

La gara sulle acque spagnole ha visto il francese Titouan Castryck prendersi la vittoria di tappa. Il transalpino ha chiuso con un percorso netto, fermando il cronometro a 81.80. Ma la gara vera, almeno per noi, è andata in scena alle spalle di Castryck, con un derby italiano bello e tirato. Xabier Ferrazzi si è piazzato al secondo posto, tagliando il traguardo in 82.79, con un ritardo di 0.99 dal vincitore. A completare il podio di giornata ci ha pensato Giovanni De Gennaro. L’azzurro ha chiuso in 84.16, pagando un distacco di 2.36. Quarto posto per il ceco Jakub Krejci, arrivato in 84.77.

Grazie a questa prestazione, Xabier Ferrazzi vince la classifica generale e si porta a casa la Coppa del Mondo con 302 punti. Subito dietro di lui troviamo Giovanni De Gennaro, che finisce la stagione al secondo posto a quota 282. È un traguardo importante, perché mai prima d’ora due italiani avevano occupato le prime due posizioni finali. Questo successo riporta il trofeo del K1 in Italia dopo diverso tempo. L’ultimo a vincerlo era stato Daniele Molmenti nel 2010. Prima di lui ci era riuscito per due volte, nel 1990 e nel 1992, Pierpaolo Ferrazzi, ovvero il padre di Xabier.

Jessica Fox padrona del K1, fuori Stefanie Horn

In campo femminile le cose sono andate diversamente per l’Italia. Il percorso di Stefanie Horn si è fermato in semifinale. L’azzurra ha chiuso la sua prova al diciassettesimo posto, mancando l’accesso alla gara decisiva.

La finale ha visto la solita vittoria dell’australiana Jessica Fox. Anche con 2 penalità prese sul percorso, è riuscita a vincere in 93.77. Dietro di lei è arrivata la francese Camille Prigent, seconda in 94.49, staccata di 0.72. Terza l’andorrana Monica Doria, che ha fermato il cronometro a 96.44.

La classifica generale femminile ribadisce il dominio della Fox, prima con 322 punti. Al secondo posto si piazza la Prigent con 266, mentre il terzo posto è della spagnola Maialen Chourraut a quota 227.

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