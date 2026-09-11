Ultimate Championship: Iapichino d’oro nel lungo, Coiro eroica in pista

La prima serata degli Ultimate Championship di Budapest regala subito grandi soddisfazioni all’Italia dell’atletica. Gli azzurri si prendono con merito la scena in pista e non solo.

Larissa Iapichino domina il lungo, Eloisa Coiro supera l’ostacolo Vancardo

La pedana ungherese si è rivelata il palcoscenico perfetto per Larissa Iapichino. La saltatrice azzurra ha di fatto blindato la competizione del salto in lungo già al primo tentativo, atterrando alla misura di 6.90. Ha gestito la pressione da leader fino alla fine, per poi lasciarsi andare a lacrime di pura felicità.

Il suo è stato un successo nitido e mai in discussione, capace di respingere i tentativi di rimonta della britannica Jazmin Sawyers, seconda con 6.78 all’ultima prova, e della statunitense Alyssa Jones.

Sulla pista, invece, si è consumata la grande prova di carattere di Eloisa Coiro. La mezzofondista ha conquistato l’accesso alla finale degli ottocento metri superando una semifinale fisica e nervosa. Proprio in pieno rettilineo si è verificato un contatto molto duro con l’elvetica Veronica Vancardo. La svizzera ha avuto la peggio, cadendo rovinosamente e procurandosi un brutto taglio. La nostra portacolori, pur sbilanciata, è riuscita a rimanere in corsa e ha tagliato il traguardo al quarto posto in 1:58.48, difendendo la qualificazione per una manciata di centesimi.

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Armand Duplantis senza rivali nell’asta, Jakob Ingebrigtsen padrone del mezzofondo

Nel resto della rassegna, i grandi favoriti non hanno deluso, pur con qualche brivido. Nel salto con l’asta, il solito Armand Duplantis ha fatto una gara a parte. Lo svedese ha superato la quota di 6.20 mettendo il sigillo sulla vittoria, ma stavolta ha dovuto alzare bandiera bianca sui successivi tentativi, rinviando l’assalto all’ennesimo record del mondo. Alle sue spalle si è distinto il greco Emmanouil Karalis, ottimo secondo con 6.15.

Nessuna sorpresa nemmeno nei cinquemila metri, dove il norvegese Jakob Ingebrigtsen ha letto la gara con pazienza per poi piazzare una progressione letale negli ultimi centocinquanta metri, trionfando in 12:59.24.

Le distanze a ostacoli hanno parlato esclusivamente americano. La velocista Masai Russell ha dominato i cento metri femminili fermando il cronometro a 12.22. Tra gli uomini, Ja’Kobe Tharp si è preso i centodieci ostacoli in 12.94, spuntandola per un solo centesimo sul connazionale Cordell Tinch. Da annotare infine la solida vittoria di Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto con 1.99 e il colpo a sorpresa nel martello. Il tedesco Merlin Hummel ha vinto con 81.46, complice la disastrosa serata del canadese Ethan Katzberg, fuori dai giochi senza segnare nemmeno una misura utile.