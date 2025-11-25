Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti, torna la Champions League!
Altra giornata ricca di contenuti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo martedì 25 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi.
Inizia una nuova giornata ricca di eventi per il mondo dello sport. I fari sono puntati sugli Europei di curling maschile e femminile. Le azzurre bramano vittorie contro Turchia e Germania per continuare a sognare. Mentre la selezione maschile affronterà la Danimarca, con l’intento di confermare quanto di buono fatto vedere sin qui.
Spazio anche per i match di basket e calcio, con Eurolega e Champions League pronte a regalare nuove emozioni. La Virtus Bologna giocherà in trasferta, misurandosi contro i turchi del Fenerbahce. Mentre per quanto riguarda il mondo del pallone, Juventus e Napoli questa sera vanno a caccia dei tre punti nei rispettivi match con Bodo Glimt e Qarabag. In programma pure la Champions League di volley femminile con Novara e Conegliano.
Il programma completo
08:00 Curling femminile, Europei 2025: Scozia vs Svizzera – Diretta streaming su Discovery+.
08:00 Curling femminile, Europei 2025: Italia vs Turchia – Diretta streaming su The Curling Channel.
10:30 Snooker, UK Championship: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.
11:00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Falun: HS105 uomini qualificazioni – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
11:00 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Canada vs Thailandia – Diretta streaming su FIFA+.
13:00 Curling, Europei 2025: Scozia vs Norvegia – Diretta streaming su Discovery+.
13:00 Curling, Europei 2025: Italia vs Danimarca – Diretta streaming su The Curling Channel.
13:30 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Spagna vs Colombia – Diretta streaming su FIFA+.
15:00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Falun: HS105 uomini – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.
17:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Paris – Diretta streaming su Euroleague Tv.
18:00 Volley femminile, Challenge Cup 2025-2026: Aek vs Vallefoglia – Diretta
streaming su Euro Volley Tv.
18:00 Curling femminile, Europei 2025: Italia vs Germania – Diretta tv su RaiSportHD e in streaming su The Curling Channel
18:00 Volley femminile, Champions League 2025-2026: PGE Budowlani Lodz vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.
18:00 Calcio, Coppa Italia Serie C 2025-2026: Sorrento vs Crotone – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce Istanbul vs Virtus Olidata Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
18:45 Calcio, Champions League 2025-2026: Diretta Gol – Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Champions League 2025-2026: Ajax vs Benfica – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo e in differita alle 21.30 su CIELO e in streaming su cielotv.it.
18:45 Calcio, Champions League 2025-2026: Galatasaray-Union SG – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW e SkyGo.
19:00 Basket femminile, EuroCup 2025-2026: Zabiny Brno vs Campobasso – Diretta streaming su canale Youtube di FIBA Basketball.
19:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Hapoel Tel-Aviv vs Real Madrid – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Zalgiris Kaunas vs Baskonia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:15 Basket, Eurolega 2025-2026: Panatinaikos vs Partizan – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Calcio, Coppa Italia Serie C 2025-2026: Ravenna vs Arzignano – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:30 Volley femminile, Champions League 2025-2026: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano vs Ankara Zeren Spor Kulubu – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.
21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Diretta Gol Champions League – Diretta tv Sky Sport 251; in streaming su NOW e SkyGo.
21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Bodo/Glimt vs Juventus – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su NOW e SkyGo.
21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Napoli vs Qarabag – Diretta tv Sky Sport Calcio (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 253 e in streaming su NOW e SkyGo.
21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Chelsea vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.
21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Manchester City vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW e SkyGo.
21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Marsiglia vs Newcastle – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su NOW e SkyGo.
21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Borussia Dortmund vs Villarreal – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su NOW e SkyGo.
21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Slavia Praga vs Athletic – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su NOW e SkyGo.