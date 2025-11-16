Giornata ricca di emozioni per lo sport: di seguito l’intero programma per questa domenica 16 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Si prospetta una domenica carica di emozioni e divertimento per gli amanti dello sport. Il mondo del tennis è pronto a riprendersi la scena con le ATP Finals, spazio anche per le qualificazioni ai Mondiali di calcio, la Serie A femminile e la MotoGP. A dare spettacolo sarà anche la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sei gli azzurri che verrano chiamati in causa per la prima manche dello slalom speciale maschile.

In questa domenica carica di sport, si chiuderà la stagione di MotoGP: il Motomondiale terminerà con la gara di Valencia. Di scena anche la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso. Gli azzurri, secondo nel gruppo I, stasera affronteranno la prima della classe del proprio girone: la Norvegia. La selezione quattro volte campione del mondo scenderà in campo alle 20:45 e avrà bisogno di un miracolo per evitare i playoff. Per ribaltare la differenza reti con la Norvegia, in testa a +3, l’Italia dovrebbe vincere con almeno 9 gol di scarto.

Il programma di questa domenica

9.40 MotoGP, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Levi: slalom speciale maschile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.00 Moto3, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.00 differita TV8 HD, tv8.it

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Trentino – LBA TV

12.15 Moto2, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.15 differita TV8 HD, tv8.it

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Inter – DAZN

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Levi: slalom speciale maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 MotoGP, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.00 differita TV8 HD, tv8.it

15.00 Tennis, ATP Finals: finale doppio, Heliovaara/Patten-Salisbury/Skupski – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Portogallo-Armenia – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

15.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Ungheria-Irlanda – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

15.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Lazio – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

16.00 Volley, SuperLega: Perugia-Verona – DAZN, VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Scandicci – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Bergamo – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Chieri – VBTV

17.00 Volley, SuperLega: Trentino-Monza – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Varese-Cantù – LBA TV

17.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Venezia – LBA TV

18.00 Basket, Serie A: Milano-Trapani – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Civitanova – DAZN, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Grottazzolina-Cuneo – VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Macerata – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Genoa – DAZN

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Albania-Inghilterra – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: finale singolare, Sinner-Alcaraz – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV

19.00 Basket, Serie A: Napoli-Brescia – LBA TV

19.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Modena – DAZN, VBTV

20.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Nigeria-Congo – FIFA+

20.15 Pattinaggio artistico, Skate America: danza sul ghiaccio, free dance – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Italia-Norvegia – Rai 1 HD, Rai Play

20.45 Volley femminile, Serie A1: Perugia-San Giovanni in Marignano – VBTV

21.00 Speed skating, Coppa del Mondo Salt Lake City: 3a giornata – discovery+

22.00 Pattinaggio artistico, Skate America: individuale femminile, free program – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN