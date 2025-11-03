Giornata entusiasmante per lo sport: di seguito l’intero programma per questo lunedì 3 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Giornata molto interessante per lo sport, soprattutto italiano. I fari sono puntati principalmente sul grande tennis, ossia, sulle WTA Finals di Riad, con Sara Errani e Jasmine Paolini che sfideranno Hsieh Su-wei e Jelena Ostapenko nel secondo match della fase a gironi. Pronto a regalare nuove emozioni anche il torneo singolare di Riad, con la seconda giornata di incontri. Per quanto concerne la categoria maschile, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini iniziano il loro percorso nel main draw dell’ATP 250 di Metz affrontando rispettivamente il britannico Jan Choinski ed il francese Quentin Halys.

Tutto il programma della giornata

11.00 Sollevamento pesi, Europei Junior e U23: settima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube EWFSPORT

13.00 Tennis, WTA Finals: round robin, Sara Errani/Jasmine Paolini vs Hsieh Su-wei/Jelena Ostapenko – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

13.00 Tennis, ATP Atene: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

14.00 Tennis, ATP Metz: primo turno (1° match sul centrale Lorenzo Sonego-Jan Choinski, 4° match Matteo Berrettini-Quentin Halys) – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Tennis, WTA Finals: round robin, Iga Swiatek vs Elena Rybakina – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

16.30 Tennis, WTA Finals: round robin, Amanda Anisimova vs Madison Keys – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

16.45 Calcio, Mondiali U17: Italia-Qatar – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Genoa – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Real Oviedo-Osasuna – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Sunderland-Everton – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW