Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti

Giornata piena di eventi per lo sport: di seguito l’intero programma per questo venerdì 9 gennaio con gli orari e dove vedere gli eventi.
Questa giornata di sport sarà caratterizzata sopratutto dalle discipline invernali. A Zauchensee si terrà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, mentre a St. Moritz andrà in scena la Coppa del Mondo di skeleton. Spazio anche allo slittino, con la Nations Cup a Winterberg. Protagonista della giornata sarà pure lo sci freestyle con lo slopestyle ad Aspen. Prosegue a gonfie vele, invece, la United Cup di tennis. Da non perdere gli Europei di speed skating, la Dakar, la Coppa del Mondo di scherma, la Coppa d’Africa, l’Eurolega ed i diversi match di Serie C ed FA Cup.
Il programma completo
02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Hong Kong, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)
02.00 TENNIS – WTA 500 Brisbane, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con la United Cup il WTA di Auckland; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, supertennis.tv, SuperTenniX)
03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Open (diretta streaming su BWF Tv)
03.30 TENNIS – ATP 250 Brisbane, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
05.00 DAKAR – Sesta tappa: Hail-Riad (sintesi su Eurosport, Discovery+, DAZN dalle ore 21.00; sintesi su Sky Sport Arena dalle ore 22.45 e su Sky Sport Uno dalle ore 23.45)
06.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Fujairah, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)
06.30 TENNIS – ATP 250 Hong Kong, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Wong (ore 06.30)
07.30 TENNIS – United Cup, quarti di finale: Australia-Polonia (diretta tv su Supertennis in alternanza con i tornei WTA della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
08.30 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)
09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile a Parigi, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)
11.00 SNOOKER – Welsh Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)
11.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola femminile a Tunisi, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)
11.00 SLITTINO – Nations Cup a Winterberg (non è prevista diretta tv/streaming)
11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova cronometrata discesa libera femminile a Zauchensee (non è prevista diretta tv/streaming)
12.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)
12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS94 femminile a Ljubno, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)
12.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Otepaeae, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
16.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara mista a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)
16.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Otepaeae, 10 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
17.00 CALCIO (Coppa d’Africa, quarti di finale) – Mali-Senegal (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
17.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile ad Aspen (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)
18.30 CALCIO (Saudi League araba) – Al Kholood-Al Ittihad (diretta streaming su Como Tv)
18.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Graz-Bolzano (diretta streaming su DAZN)
19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Stella Rossa Belgrado (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)
19.30 SPEED SKATING – Europei a Tomaszow Mazowiecki, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 21.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, canale YouTube di ISU)
20.00 CALCIO (Coppa d’Africa, quarti di finale) – Camerun-Marocco (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
20.00 PALLAMANO (amichevole) – Italia-Far Oer (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiakos-Bayern Monaco (diretta streaming su Euro League Tv)
20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)
20.30 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Euro League Tv)
20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Partizan Belgrado (diretta streaming su Euro League Tv)
20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francorfote-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go)
20.30 CALCIO (FA Cup, 32mi di finale) – Quattro partite: MX Dons-Oxford United, Port Vale-Fleetwood Town, Preston North End-Wigan Athletic, Wrexham-Nottingham (diretta streaming su Discovery+, DAZN)
20.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Ternana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Potenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Championship scozzese) – Ross County-Partick Thistle (diretta streaming su Como Tv)
21.00 BASKET (Serie A2) – Rieti-Cividale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile ad Aspen (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 2)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)
22.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team Arabia Saudita-Team Indonesia (diretta streaming su DAZN)
23.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team USA-Team Germania (diretta streaming su DAZN)
23.00 FORMULA E – GP Città del Messico, prove libere 1 (diretta streaming su Discovery+)