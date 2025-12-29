Sportface TVOriginals
Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti

Sport in tv, torna di scena lo Sci di fondo
Sport in tv, lo Sci di fondo è pronto a dare spettacolo - (IPA Agency) Sportface.it

Giornata carica di eventi per lo sport: di seguito l’intero programma per questo lunedì 29 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Si prospetta un lunedì emozionante per il mondo dello sport. A Dobbiaco andrà in scena la seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo. Inoltre, a catturare l’attenzione sarà anche la Tournée dei Quattro Trampolini, con la gara inaugurale a Oberstdorf. In programma pure i Mondiali di freccette, il volley ed i posticipi della Serie A di calcio.

Tutto il programma della giornata

2.20 Football americano, NFL: San Francisco 49ers-Chicago Bears – Diretta streaming su DAZN

11.45 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km maschile in tecnica classica con partenza a intervalli – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, Eurosport1, discovery+ e DAZN

13.30 Freccette, Mondiali: sedicesimi di finale – Diretta streaming su DAZN

13.45 Ciclocross, Trofee Azencross: prova elite femminile e a seguire quella maschile – Diretta streaming su discovery+

14.45 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km femminile in tecnica classica con partenza a intervalli – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, Eurosport1, discovery+ e DAZN

16.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini: gara Oberstdorf – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, Eurosport1, discovery+ e DAZN

17.00 Calcio, Coppa d’Africa: Angola-Egitto – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

17.00 Calcio, Coppa d’Africa: Zimbabwe-Sudafrica – Diretta tv sul canale SoloCalcio di Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

20.00 Freccette, Mondiali: ottavi di finale – Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket femminile, Serie A: Schio-San Martino – Diretta streaming su FLIMA

20.00 Calcio, Coppa d’Africa: Zambia-Marocco – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

20.00 Calcio, Coppa d’Africa: Comore-Mali – Diretta tv sul canale SoloCalcio di Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

20.00 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Cremona – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

20.30 Volley, Coppa Italia: Trento-Monza –  Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play e VBTV

20.30 Basket, Serie A: Trieste-Virtus Bologna – Diretta streaming su LBA TV

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Genoa- Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

