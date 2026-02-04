Sport in tv oggi, mercoledì 4 febbraio: al via Milano-Cortina e una giornata piena di eventi

Prime gare olimpiche senza medaglie, tennis, ciclismo su pista, volley europeo e basket: guida completa a orari e dirette tv e streaming
Mercoledì 4 febbraio si preannuncia una giornata densissima di appuntamenti sportivi. Scattano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è ancora lontana, ma si parte con le prime prove cronometrate di sci alpino e slittino e con i match inaugurali del curling doppio misto. Non verranno assegnate medaglie: per i primi podi olimpici bisognerà attendere sabato 7 febbraio.
Nel resto del palinsesto spazio a tennis, Europei di ciclismo su pista, volley femminile con l’ultima giornata della Champions League, basket europeo, calcio a 5, coppe nazionali di calcio e molto altro. Di seguito il programma completo, con tutti gli orari e le piattaforme tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV – OGGI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO
Mattina
06.00 – Snooker
World Grand Prix, primo turno
📺 Eurosport 2 | 💻 Discovery+, DAZN, HBO Max
07.00 – MotoGP
Test di Sepang, seconda giornata
📺 Non prevista diretta tv/streaming
08.00 – Tennis
WTA 500 Abu Dhabi, ottavi di finale
📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis
💻 Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
10.00 – Tennis
WTA 250 Cluj-Napoca, ottavi di finale
📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis
💻 Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
11.00 – Tennis
WTA 250 Ostrava, ottavi di finale
📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis
💻 Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
11.30 – Sci alpino (Olimpiadi)
Discesa libera maschile, prima prova cronometrata – Bormio
💻 Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max
11.30 – Ciclismo su pista
Europei, sessione mattutina
📺 Non prevista diretta
12.00 – Tennis
ATP 250 Montpellier, sedicesimi/ottavi
📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
💻 Sky Go, NOW, Tennis TV
🟢 Nardi-Basilashvili (ore 12.00)
Pomeriggio
12.40 – Ciclismo su strada
Étoile de Bessèges, 1ª tappa
💻 Discovery+ (14.45)
13.10 – Ciclismo su strada
Volta Comunitat Valenciana, 1ª tappa
💻 Discovery+ (15.30), Eurosport 2, DAZN, HBO Max (16.05)
13.30 – Snooker
World Grand Prix, primo turno
📺 Eurosport 1 | 💻 Discovery+, DAZN, HBO Max
13.45 – Ciclocross
Exact Cross Maldegem – gara femminile
💻 Eurosport 2, Discovery+, DAZN
15.00 – Ciclocross
Exact Cross Maldegem – gara maschile
💻 Eurosport 2, Discovery+, DAZN
16.30 – Ciclismo su pista
Europei, sessione serale
📺 RaiSport HD
💻 RaiPlay, Discovery+, Eurosport 2, DAZN, HBO Max
Sera
17.00 – Volley femminile (Champions League)
Alba Blaj–Le Cannet
Fenerbahce–Budowlani Lodz
💻 EuroVolley TV
17.00 – Calcio a 5 (Europei, semifinale)
Croazia–Spagna
💻 RaiPlay Sport 2, UEFA TV
17.30 – Volley femminile (Champions League)
VakifBank Istanbul–Scandicci
📺 Sky Sport Uno
💻 Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN
17.30 – Atletica
Udin Jump
💻 RaiPlay Sport
18.00 – Volley femminile (Champions League)
Novara–Benfica
📺 Sky Sport Arena
💻 Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN
18.00 – Basket
Eurocup: Besiktas–Turk Telekom | Lietkabelis–Panionios
💻 EuroLeague TV
Champions League: Galatasaray–Hapoel Holon
💻 DAZN
Europe Cup: Oradea–Reggio Emilia
💻 YouTube FIBA
19.00 – Curling (Olimpiadi)
Gran Bretagna–Norvegia
💻 Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max
Svezia–Corea del Sud | Estonia–Svizzera | Canada–Cechia
💻 Discovery+, HBO Max
19.00 – Basket Eurocup
Chemnitz–Trento
📺 Sky Sport Mix
💻 Sky Go, NOW, EuroLeague TV
19.30 – Slittino (Olimpiadi)
Singolo maschile, prove 1-2
📺 Non prevista diretta
20.00 – Volley femminile (Champions League)
Milano–Eczacibasi Istanbul
📺 Sky Sport Uno
💻 Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN
20.30 – Basket Eurolega
Virtus Bologna–Lyon Villeurbanne
📺 Sky Sport Basket
💻 Sky Go, NOW, EuroLeague TV
20.30 – Volley femminile (Champions League)
Conegliano–Lodz
📺 Sky Sport Arena
💻 Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN
21.00 – Calcio (Coppa Italia)
Inter–Torino
📺 Italia 1
💻 Mediaset Infinity