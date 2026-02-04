Sport in tv oggi, mercoledì 4 febbraio: al via Milano-Cortina e una giornata piena di eventi

Prime gare olimpiche senza medaglie, tennis, ciclismo su pista, volley europeo e basket: guida completa a orari e dirette tv e streaming

Mercoledì 4 febbraio si preannuncia una giornata densissima di appuntamenti sportivi. Scattano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è ancora lontana, ma si parte con le prime prove cronometrate di sci alpino e slittino e con i match inaugurali del curling doppio misto. Non verranno assegnate medaglie: per i primi podi olimpici bisognerà attendere sabato 7 febbraio.

Nel resto del palinsesto spazio a tennis, Europei di ciclismo su pista, volley femminile con l’ultima giornata della Champions League, basket europeo, calcio a 5, coppe nazionali di calcio e molto altro. Di seguito il programma completo, con tutti gli orari e le piattaforme tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV – OGGI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO

Mattina

06.00 – Snooker

World Grand Prix, primo turno

📺 Eurosport 2 | 💻 Discovery+, DAZN, HBO Max

07.00 – MotoGP

Test di Sepang, seconda giornata

📺 Non prevista diretta tv/streaming

08.00 – Tennis

WTA 500 Abu Dhabi, ottavi di finale

📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis

💻 Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX

10.00 – Tennis

WTA 250 Cluj-Napoca, ottavi di finale

📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis

💻 Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX

11.00 – Tennis

WTA 250 Ostrava, ottavi di finale

📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis

💻 Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX

11.30 – Sci alpino (Olimpiadi)

Discesa libera maschile, prima prova cronometrata – Bormio

💻 Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max

11.30 – Ciclismo su pista

Europei, sessione mattutina

📺 Non prevista diretta

12.00 – Tennis

ATP 250 Montpellier, sedicesimi/ottavi

📺 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

💻 Sky Go, NOW, Tennis TV

🟢 Nardi-Basilashvili (ore 12.00)

Pomeriggio

12.40 – Ciclismo su strada

Étoile de Bessèges, 1ª tappa

💻 Discovery+ (14.45)

13.10 – Ciclismo su strada

Volta Comunitat Valenciana, 1ª tappa

💻 Discovery+ (15.30), Eurosport 2, DAZN, HBO Max (16.05)

13.30 – Snooker

World Grand Prix, primo turno

📺 Eurosport 1 | 💻 Discovery+, DAZN, HBO Max

13.45 – Ciclocross

Exact Cross Maldegem – gara femminile

💻 Eurosport 2, Discovery+, DAZN

15.00 – Ciclocross

Exact Cross Maldegem – gara maschile

💻 Eurosport 2, Discovery+, DAZN

16.30 – Ciclismo su pista

Europei, sessione serale

📺 RaiSport HD

💻 RaiPlay, Discovery+, Eurosport 2, DAZN, HBO Max

Sera

17.00 – Volley femminile (Champions League)

Alba Blaj–Le Cannet

Fenerbahce–Budowlani Lodz

💻 EuroVolley TV

17.00 – Calcio a 5 (Europei, semifinale)

Croazia–Spagna

💻 RaiPlay Sport 2, UEFA TV

17.30 – Volley femminile (Champions League)

VakifBank Istanbul–Scandicci

📺 Sky Sport Uno

💻 Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

17.30 – Atletica

Udin Jump

💻 RaiPlay Sport

18.00 – Volley femminile (Champions League)

Novara–Benfica

📺 Sky Sport Arena

💻 Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

18.00 – Basket

Eurocup: Besiktas–Turk Telekom | Lietkabelis–Panionios

💻 EuroLeague TV

Champions League: Galatasaray–Hapoel Holon

💻 DAZN

Europe Cup: Oradea–Reggio Emilia

💻 YouTube FIBA

19.00 – Curling (Olimpiadi)

Gran Bretagna–Norvegia

💻 Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max

Svezia–Corea del Sud | Estonia–Svizzera | Canada–Cechia

💻 Discovery+, HBO Max

19.00 – Basket Eurocup

Chemnitz–Trento

📺 Sky Sport Mix

💻 Sky Go, NOW, EuroLeague TV

19.30 – Slittino (Olimpiadi)

Singolo maschile, prove 1-2

📺 Non prevista diretta

20.00 – Volley femminile (Champions League)

Milano–Eczacibasi Istanbul

📺 Sky Sport Uno

💻 Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

20.30 – Basket Eurolega

Virtus Bologna–Lyon Villeurbanne

📺 Sky Sport Basket

💻 Sky Go, NOW, EuroLeague TV

20.30 – Volley femminile (Champions League)

Conegliano–Lodz

📺 Sky Sport Arena

💻 Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

21.00 – Calcio (Coppa Italia)

Inter–Torino

📺 Italia 1

💻 Mediaset Infinity