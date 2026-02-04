Juventus: Yildiz rinnova, il sogno è Osimhen

Il mercato della Juventus è terminato ma la dirigenza pensa già al futuro. Con il rinnovo di Yildiz ormai ad un passo, i dirigenti lavorano già per mettere a disposizione di Spalletti un grande centravanti per la prossima stagione.

Juventus: Yildiz la stella, Osimhen lo spacca-partite

Il presente si chiama Kenan Yildiz. Il futuro, forse, Victor Osimhen. In mezzo c’è Dusan Vlahovic, che vuole chiudere in grande stile la sua avventura in bianconero.

Come riportato da Tuttosport, l’ultima notizie in arrivo da Torino riguarda Yildiz. Per il nuovo contratto che ne farà una bandiera della Juve manca solo la firma, attesa dopo la sfida con l’Atalanta, ma l’accordo è chiuso. Il talento turco classe 2005 rinnoverà fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione.

Con il prolungamento Yildiz diventerà il giocatore più pagato della rosa: 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, oltre a un premio alla firma.

Un vero e proprio atto di fiducia da parte della proprietà, che ha individuato in Kenan il volto della Juve che verrà. John Elkann ha dato il via libera, Damien Comolli ha gestito i tempi evitando assalti esteri, Giorgio Chiellini ha curato il rapporto con la famiglia. Tutto chiuso, tutto blindato. Yildiz è già leader tecnico: 9 gol e 8 assist stagionali raccontano solo in parte il suo peso.

Per la prossima stagione la Juventus vorrebbe costruire un grande attacco ed avrebbe in mente un sogno. Victor Osimhen oggi è un avversario, lo spauracchio dei playoff di Champions League con il Galatasaray. Domani, forse, potrebbe essere il nuovo centravanti della Juve.

I bianconeri, consapevoli dei limiti economici, sperano nella sua voglia di tornare in Italia per superare l’ostacolo ingaggio (da 16 milioni netti a stagione) del nigeriano. Oggi per questo motivo Osimhen resta una suggestione, non una trattativa.

Vlahovic pronto a tornare

Accanto al futuro, però, c’è il presente. Questo dice che Dusan Vlahovic è tornato alla Continassa dopo il periodo di lavoro in Serbia. La punta non ha bruciato le tappe, ma dal punto di vista fisico i segnali sono incoraggianti.

Il suo programma di recupero prevede allenamenti personalizzati e un rientro graduale in gruppo nella prima settimana di marzo, subito dopo la trasferta di Roma. L’obiettivo è tornare pienamente a disposizione per la fase calda della stagione. Luciano Spalletti lo aspetta, perché DV9 resta la medicina l’unico vero centravanti a disposizione. Poi il suo futuro sarà altrove: Milan, Bayern Monaco e Barcellona osservano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it