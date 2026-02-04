Aci, Pola debutta nel Campionato Prototipi: sognando Antonelli

Filippo Pola sognando Andrea Kimi Antonelli, e perchè no anche Leonardo Fornaroli. Domani e giovedì il giovane pilota italiano sarà in pista per provare la nuova macchina.

Pola sogna in grande: debutto nel Campionato Prototipi

La classe non manca, ed il primo passo è stato compiuto. Filippo Pola, giovane talento bresciano classe 2009 e vincitore dello Steering Wheel Award, è pronto ad affacciarsi al Campionato Italiano Sport Prototipi, categoria di riferimento per la crescita dei piloti verso il professionismo.

Il debutto ufficiale è fissato per il weekend del 24-26 aprile 2026 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ma il percorso di avvicinamento è già iniziato.

Domani e giovedì Pola sarà infatti in pista all’Autodromo del Levante di Binetto (Bari) per una sessione di test con la Wolf Raiden GB08, all’interno del programma tecnico della Wolf Academy, di cui è entrato a far parte dopo il successo nello Steering Wheel Award.

Questo appuntamento risulterà importante soprattutto per prendere confidenza con una vettura prototipo e con le dinamiche di una categoria altamente competitiva.

«Il debutto nel CISP rappresenta per me un’opportunità concreta per crescere e confrontarmi con i migliori», ha spiegato Pola. «Il mio obiettivo è migliorare gara dopo gara e dimostrare costanza e determinazione in pista».

Soddisfazione anche in casa Wolf Racing Cars. «Filippo ha dimostrato grande maturità e una notevole capacità di concentrazione», ha dichiarato Giovanni Bellarosa, fondatore della struttura. «Il suo ingresso nel Campionato Italiano Sport Prototipi è il risultato di talento, metodo e preparazione. Sono qualità sulle quali puntiamo con la Wolf Academy per trasformare giovani promesse in piloti completi».

La Storia di Filippo Pola

Nato a Brescia il 14 maggio 2009, Pola vanta già un curriculum significativo nel karting: campione regionale nella categoria Mini nel 2021 e 2022, terzo al Campionato Italiano a Squadre Mini Gr. 3, quinto nel Campionato Italiano Junior ROK 2024-2025 e terzo al ROK Winter Trophy Senior, competizione internazionale di alto profilo.

Risultati che ne hanno certificato il talento e aperto le porte al mondo delle ruote scoperte. Il percorso è appena iniziato, ma l’obiettivo è chiaro: crescere e soprattutto accumulare esperienza, per arrivare a Imola pronto a giocarsi le proprie carte in uno dei campionati più formativi del panorama italiano come quello CISP.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it