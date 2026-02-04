Olimpiadi, 4 febbraio: gli italiani in gara oggi, c’è Fischnaller

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 iniziano in anticipo. Gli appassionati non dovranno attendere la cerimonia inaugurale del 6 febbraio per vedere gli azzurri in azione: già oggi, mercoledì 4 febbraio, scattano le prime competizioni ufficiali della rassegna a Cinque Cerchi.

Milano Cortina 2026, si parte: azzurri già in gara tra sci, curling e slittino

Il programma si apre alle 11.30 sulle nevi di Bormio con la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, uno degli eventi più attesi. Cinque gli italiani al via: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer, chiamati a prendere confidenza con la Stelvio e a fornire le prime indicazioni in vista della gara che assegnerà le medaglie.

Non solo sci alpino. La giornata olimpica prosegue con il debutto del doppio misto di curling, che nel pomeriggio apre il round robin iniziale. Una fase delicata, in cui ogni punto può rivelarsi decisivo per il cammino verso le semifinali e le medaglie. Il torneo entra subito nel vivo con una serie di incontri che daranno un primo quadro dei valori in campo.

In serata, dalle 19.30, spazio allo slittino con le prime due prove cronometrate del singolo maschile. Tre gli azzurri impegnati sul budello: Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller, chiamati a testare la pista e a cercare subito sensazioni positive. Le prove rappresentano un passaggio fondamentale per valutare il potenziale in chiave podio e per affinare le strategie in vista della gara. Dunque, non perdetevi questo antipasto olimpico.

Il programma degli azzurri: mercoledì 4 febbraio

Ore 11.30 – Sci alpino, discesa maschile: prima prova cronometrata

(Paris, Schieder, Franzoni, Casse, Innerhofer)

Ore 19.05 – Curling, doppio misto: sessione 1

Ore 19.30 – Slittino, singolo maschile: prima e seconda prova cronometrata

(Felderer, Gufler, Fischnaller)

Lo sci alpino e lo slittino saranno trasmessi in streaming su Eurosport 1 e DAZN, mentre il curling sarà visibile su Discovery Plus e HBO Max.

