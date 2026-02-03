Ciclismo su pista, Europei: rimonta e sfortuna per Balsamo. I risultati

Gli Europei di ciclismo su pista riservano nuove soddisfazioni per l’Italia: Favero prende il bronzo, delusione finale per Balsamo

Si rimpolpa il medagliere azzurro nel ciclismo su pista agli Europei in corso a Konya in Turchia. Renato Favero si impone e conquista un bronzo importantissimo dopo una prestazione straordinaria. Il ciclista italiano è riuscito a doppiare il britannico Matthew Bostock e ha chiuso con il tempo di 4’01”749.

Pensate che il crono è stato migliore addirittura rispetto a chi ha preso l’oro. Lev Gonov ha toccato i 4’03”491 e ha avuto la meglio sul danese Juel Robin Skivild. Favero si è reso, quindi, autore di una giornata fantastica per tutto lo sport azzurro e la sensazione è che questo bronzo possa essere un ulteriore passo di una carriera in ascesa.

Ma non c’è solo Favero da raccontare nella giornata in Turchia. Da sottolineare l’ottima prestazione di Elisa Balsamo, che però si è fermata al quarto posto nell’Omnium.

Balsamo sfiora la grande rimonta: com’è andata

Balsamo iniziava dal settimo posto, ma alla fine è riuscita ad agguantare addirittura il quarto in classifica con 101 punti, riuscendo anche a prendersi una volta i 20 punti del giro.

Anna Morris ha chiuso meritatamente al primo posto, dopo aver dominato tutto l’Omnium con 132 punti. La norvegese Anita Yvonne Stenberg, invece, si è fermata all’argento. A chiudere il podio – e a toglierlo quindi a Balsamo – c’è stata il bronzo della belga Shari Bossuyy, con 119 punti. Restano la grinta e la determinazione della ciclista azzurra, ma anche tanta sfortuna.