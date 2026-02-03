Serie A: vittoria pesantissima del Milan. Tris al Bologna, l’Inter non scappa

Un Milan arrembante ha battuto il Bologna con un netto 3-0 in trasferta: chi ha segnato e come cambia la classifica

In un martedì atipico di Serie A, il Milan ha solo un risultato possibile: la vittoria. I rossoneri devono tenere il passo di Inter e Napoli per non permettere agli uomini di Antonio Conte di accorciare le distanze e soprattutto per non lasciar scappare i cugini in vetta alla classifica.

L’impegno contro i felsinei non è per nulla semplice sulla carta, ma sul campo le cose vanno in maniera molto diversa. Gli ospiti giocano un gran primo tempo, sbloccando il risultato con una rete di Loftus-Cheek e trovando il raddoppio al 39esimo con Nkunku, rimasto dopo il mercato di gennaio.

Già al fischio del 45esimo minuto, il match sembra nettamente indirizzato. Nella ripresa, il Milan riesce a legittimare il vantaggio con il migliore in campo, Adrien Rabiot. Dopo tre minuti del secondo tempo, il francese segna e chiude di fatto i giochi.

Il Milan abbatte il Bologna: l’Inter resta a +5

I cugini dell’Inter speravano ovviamente in un passo falso, ma restano a 5 punti di vantaggio in classifica. Si fa sempre più interessante, invece, la corsa alla prossima Champions League, visto che il Napoli è terzo a quattro punti dai rossoneri.

Al quarto posto c’è la Juventus, a sua volta a -1 dai campioni d’Italia. Brutta giornata per la Roma, che scivola al quinto posto dopo il ko contro l’Udinese. Insomma, niente è deciso, neanche per la vetta.