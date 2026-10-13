Europei TeamGym 2026, l’Italia vola a Espoo: gli azzurri tornano dove tutto è cominciato

Il TeamGym europeo torna elle origini e l’Italia vuole provare a lasciare il segno. Da mercoledì 14 a sabato 17 ottobre, Espoo ospiterà la sedicesima edizione dei Campionati Europei della disciplina, riportando la rassegna in Finlandia esattamente trent’anni dopo la prima competizione continentale. Saranno 608 i ginnasti presenti, in rappresentanza di 16 nazioni, con gare junior e senior nei settori maschile, femminile e misto.

Italia pronta con una spedizione numerosa

La selezione azzurra, guidata dalla Direttrice Tecnica Nazionale Ornella Padovan, si presenterà in Finlandia con un gruppo ampio e variegato, formato dai migliori interpreti provenienti da numerose società italiane. Tra i convocati figurano atleti di Dinamic Gym, Eden Sport, Eschilo, Expri Noceto, Minnie Gym, New Alpi Gym, Nuova Realtà, Serra Ruccò, Signal Monterosa, Team Anni Verdi e USACLI Robilant.

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Il TeamGym prevede tre attrezzi: corpo libero, tumbling e trampet. Ogni squadra è composta da otto-dieci ginnasti, più due riserve, e la somma dei punteggi ottenuti nelle tre prove determina la classifica finale.

Junior e senior, quattro giorni per inseguire le finali

Il programma entrerà subito nel vivo mercoledì 14 ottobre con le qualificazioni junior, mentre giovedì 15 sarà il turno dei senior. L’Italia junior sarà inserita nella seconda suddivisione insieme a Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca e Francia. La squadra mista senior, invece, affronterà nella prima suddivisione Paesi Bassi, Islanda, Gran Bretagna e Svezia.

Le finali junior sono previste venerdì 16, mentre sabato 17 toccherà ai senior giocarsi le medaglie. Per l’Italia sarà un test importante, ma anche un’occasione prestigiosa.