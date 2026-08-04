Europei, nuoto artistico: Enrica Piccoli sfiora il podio, la classifica finale

Enrica Piccoli non ce l’ha fatta: nel nuoto artistico, l’Azzurra si è fermata ancora una volta a pochi passi da una medaglia. Ecco la classifica finale

Nuoto artistico ai piedi del podio per Enrica Piccoli agli Europei 2026 di Parigi. La nuotatrice ha chiuso al quarto posto nella finale del solo tecnico, lo stesso risultato ottenuto precedentemente nella prova del solo libero. In una competizione dal tasso tecnico elevatissimo, la rappresentante italiana ha proposto una routine intitolata ‘Non spegnere il mio entusiasmo’, sulle note della canzone ‘Do Not Rain on My Parade’, ideata dalla coreografa Simona Ricotta.

La performance della campionessa azzurra è stata caratterizzata da notevole intensità espressiva, eleganza e profonda determinazione. Il numero ha raccontato la ferma volontà di difendere la propria identità sportiva e il forte desiderio di continuare a brillare nel panorama internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I punteggi finali e la classifica del nuoto artistico

La giuria le ha assegnato complessivamente 246.8250 punti, frutto di 145.5250 punti negli elementi tecnici e 101.3000 per il voto artistico. Una prova tecnicamente molto solida, ma purtroppo non è stato abbastanza per conquistare una prestigiosa medaglia continentale.

Il titolo europeo è andato alla Spagna grazie a Iris Tio Casas, autrice di una prestazione superba che le è valsa 263.6250 punti. La medaglia di argento è stata appesa al collo della bielorussa Vasilina Khandoshka, in gara come atleta neutrale, con 263.3817 punti, mentre il bronzo è stato conquistato dalla tedesca Klara Bleyer pari a 258.0400 punti.

Nonostante il doppio rammarico per i due quarti posti, Enrica Piccoli esce dalla piscina parigina a testa altissima, confermando la sua stabilità assoluta ai vertici del nuoto artistico europeo e lanciando un importante messaggio per il presente e per il futuro.