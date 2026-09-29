Sport in tv oggi martedì 29 settembre: schermi accesi su Eurolega e Nations League, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Oggi, martedì 29 settembre, i fari sono puntati sul basket, coi tanti match di Eurolega ed Eurocup. In particolare, grandi attese per il derby italiano nella massima competizione continentale tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, una grande Classica della palla a spicchi nostrana e internazionale.

Non c’è solo il basket a tenerci oggi compagnia in tv, ma anche le fasi finali dei tornei di tennis che si stanno svolgendo in Cina a Chengdu e ad Hangzhou. Senza dimenticare il big match di Nations League tra Spagna e Croazia.

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Sport in tv oggi, martedì 29 settembre

04:12 Ciclismo, Tour de Langkawi 2026: terza tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

13:00 Tennis, ATP Chengdu 2026: finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13:30 Tennis, ATP Hangzhou 2026: finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Neptunas vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

18:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Dubai vs Barcellona – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Hapoel Jerusalem vs Rostock – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Tofas vs Chemnitz – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Anadolu Efes vs Real Madrid – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Zalgiris Kaunas vs Olympiakos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19:45 Basket, Eurolega 2026-2027: Fenerbahce vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Le Mans vs Aris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Stella Rossa vs Hapoel Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurocup 2026-2027: Venezia vs Frankfurt – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Olimpia Milano vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Valencia vs Baskonia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:45 Basket, Eurolega 2026-2027: Paris vs Partizan – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Spagna vs Croazia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Arena (204); in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Cechia vs Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 29 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi live, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.