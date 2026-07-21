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Sport in TV

Sport in tv oggi 21 luglio: Tour de France e Mondiali di canoa, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Franz Monaco
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Sport in tv 21 luglio sportface

La sedicesima tappa del Tour de France guida il programma sportivo di martedì 21 luglio, che propone anche la seconda giornata dei Mondiali di canoa slalom e i primi turni dei tornei di tennis di Amburgo, Praga, Kitzbühel ed Estoril. Su Climbing TV spazio ai Mondiali giovanili di arrampicata Speed, mentre su Amazon Prime Video e Samsung TV prosegue la programmazione quotidiana di Sportface TV.

Il ciclismo e la canoa rappresentano gli appuntamenti principali di martedì 21 luglio. Il Tour de France riparte con la sedicesima tappa, trasmessa nel primo pomeriggio, mentre in serata i Mondiali di canoa slalom propongono le prove a squadre della seconda giornata.

Ampio spazio anche al tennis, con quattro tornei in calendario tra circuito ATP e WTA. Sulla piattaforma OTT Sportface TV, inoltre, Climbing TV seguirà qualificazioni e finali delle gare Speed Under 17 e Under 19 dei Mondiali giovanili di arrampicata.

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Sport in tv oggi, martedì 21 luglio

10.00 – TENNIS – WTA Amburgo 2026, primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

11.00 – TENNIS – WTA Praga 2026, primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

11.00 – TENNIS – ATP Kitzbühel 2026, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.00 – TENNIS – ATP Estoril 2026, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.00 – CICLISMO – Tour de France 2026, sedicesima tappa: diretta streaming dalle ore 12.45 su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN; diretta tv dalle ore 14.00 su Rai 2 HD e diretta streaming su RaiPlay.

16.06 – CANOA SLALOM – Mondiali 2026, seconda giornata, batterie: non è prevista copertura tv o streaming.

21.36 – CANOA SLALOM – Mondiali 2026, seconda giornata, prove a squadre: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

Mondiali giovanili di arrampicata su Climbing TV

Proseguono su Climbing TV, il canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV, i Campionati Mondiali giovanili. La giornata di martedì 21 luglio sarà riservata alle gare Speed delle categorie Under 17 e Under 19.

11.00 – Campionati Mondiali giovanili, Speed Under 17: qualificazioni
17.15 – Campionati Mondiali giovanili, Speed Under 19: qualificazioni
20.30 – Campionati Mondiali giovanili, Speed Under 17: finali
21.30 – Campionati Mondiali giovanili, Speed Under 19: finali

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il palinsesto di martedì 21 luglio comprende podcast, approfondimenti, ginnastica, atletica, tiro a volo e la diretta delle finali Speed dei Mondiali giovanili di arrampicata.

00.16.13 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
00.25.15 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
00.41.14 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini
00.56.42 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica ritmica – Tashkent 2026
06.15.56 – Campionati italiani individuali su pista Under 20 2026 – Day 1 – Sessione serale
08.29.51 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI
08.51.03 – INSIDE – Antonino Bossolo | Tra vittorie, sconfitte e accettazione
09.00.19 – INSIDE – Ludovico Iurlaro | Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni
09.07.11 – INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà
09.33.04 – Old But Gold – Episodio 1
09.56.21 – Old But Gold – Episodio 2
10.16.17 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
10.26.18 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
11.02.28 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
11.13.03 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
11.28.40 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu
11.51.59 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
12.09.12 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
12.18.14 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini
12.33.43 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica artistica – Cairo 2026 – Day 1
16.00.46 – Scienza dello Sport – Episodio 1
16.15.13 – Scienza dello Sport – Episodio 2
16.38.06 – Battiti Olimpici – Episodio 1
16.52.07 – Battiti Olimpici – Episodio 2
17.05.24 – Battiti Olimpici – Episodio 3
17.19.59 – Battiti Olimpici – Episodio 4
17.34.01 – Battiti Olimpici – Episodio 5
17.54.30 – Campionati italiani assoluti e d’insieme di ginnastica ritmica – Day 1 – Folgaria 2026
20.26.32 – Live Event – Campionati Mondiali giovanili 2026 – Arrampicata Speed – Finali
22.37.02 – Prima Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo – Trap maschile – Tangeri 2026
23.24.34 – Old But Gold – Episodio 1
23.47.51 – Old But Gold – Episodio 2

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