Sport in tv oggi 21 luglio: Tour de France e Mondiali di canoa, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La sedicesima tappa del Tour de France guida il programma sportivo di martedì 21 luglio, che propone anche la seconda giornata dei Mondiali di canoa slalom e i primi turni dei tornei di tennis di Amburgo, Praga, Kitzbühel ed Estoril. Su Climbing TV spazio ai Mondiali giovanili di arrampicata Speed, mentre su Amazon Prime Video e Samsung TV prosegue la programmazione quotidiana di Sportface TV.

Il ciclismo e la canoa rappresentano gli appuntamenti principali di martedì 21 luglio. Il Tour de France riparte con la sedicesima tappa, trasmessa nel primo pomeriggio, mentre in serata i Mondiali di canoa slalom propongono le prove a squadre della seconda giornata.

Ampio spazio anche al tennis, con quattro tornei in calendario tra circuito ATP e WTA. Sulla piattaforma OTT Sportface TV, inoltre, Climbing TV seguirà qualificazioni e finali delle gare Speed Under 17 e Under 19 dei Mondiali giovanili di arrampicata.

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Sport in tv oggi, martedì 21 luglio

10.00 – TENNIS – WTA Amburgo 2026, primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

11.00 – TENNIS – WTA Praga 2026, primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

11.00 – TENNIS – ATP Kitzbühel 2026, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.00 – TENNIS – ATP Estoril 2026, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.00 – CICLISMO – Tour de France 2026, sedicesima tappa: diretta streaming dalle ore 12.45 su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN; diretta tv dalle ore 14.00 su Rai 2 HD e diretta streaming su RaiPlay.

16.06 – CANOA SLALOM – Mondiali 2026, seconda giornata, batterie: non è prevista copertura tv o streaming.

21.36 – CANOA SLALOM – Mondiali 2026, seconda giornata, prove a squadre: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

Mondiali giovanili di arrampicata su Climbing TV

Proseguono su Climbing TV, il canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV, i Campionati Mondiali giovanili. La giornata di martedì 21 luglio sarà riservata alle gare Speed delle categorie Under 17 e Under 19.

11.00 – Campionati Mondiali giovanili, Speed Under 17: qualificazioni

17.15 – Campionati Mondiali giovanili, Speed Under 19: qualificazioni

20.30 – Campionati Mondiali giovanili, Speed Under 17: finali

21.30 – Campionati Mondiali giovanili, Speed Under 19: finali

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il palinsesto di martedì 21 luglio comprende podcast, approfondimenti, ginnastica, atletica, tiro a volo e la diretta delle finali Speed dei Mondiali giovanili di arrampicata.

00.16.13 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

00.25.15 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

00.41.14 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

00.56.42 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica ritmica – Tashkent 2026

06.15.56 – Campionati italiani individuali su pista Under 20 2026 – Day 1 – Sessione serale

08.29.51 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

08.51.03 – INSIDE – Antonino Bossolo | Tra vittorie, sconfitte e accettazione

09.00.19 – INSIDE – Ludovico Iurlaro | Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni

09.07.11 – INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà

09.33.04 – Old But Gold – Episodio 1

09.56.21 – Old But Gold – Episodio 2

10.16.17 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

10.26.18 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

11.02.28 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

11.13.03 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

11.28.40 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

11.51.59 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

12.09.12 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

12.18.14 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

12.33.43 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica artistica – Cairo 2026 – Day 1

16.00.46 – Scienza dello Sport – Episodio 1

16.15.13 – Scienza dello Sport – Episodio 2

16.38.06 – Battiti Olimpici – Episodio 1

16.52.07 – Battiti Olimpici – Episodio 2

17.05.24 – Battiti Olimpici – Episodio 3

17.19.59 – Battiti Olimpici – Episodio 4

17.34.01 – Battiti Olimpici – Episodio 5

17.54.30 – Campionati italiani assoluti e d’insieme di ginnastica ritmica – Day 1 – Folgaria 2026

20.26.32 – Live Event – Campionati Mondiali giovanili 2026 – Arrampicata Speed – Finali

22.37.02 – Prima Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo – Trap maschile – Tangeri 2026

23.24.34 – Old But Gold – Episodio 1

23.47.51 – Old But Gold – Episodio 2