Via alla Final Eight di World Cup a Sydney, assalto alla Spagna: le date

L’élite della pallanuoto maschile sbarca in Australia a Sydney per disputare la Final Eight di World Cup, in programma da giovedì 23 a domenica 26 luglio.

La Spagna domina i pronostici in una competizione di assoluto livello

Ci siamo, la Final Eight di World Cup è in arrivo. 4 giorni di sfide in Australia mettono di fronte le migliori 8 squadre al Mondo, pronte a darsi battaglia per cercare di spodestare la Spagna.

Gli iberici hanno infatti trionfato nell’edizione 2025 disputata a Podgorica, superando la Grecia al termine di una finale molto combattuta, mentre l’Ungheria ha ottenuto il 3° posto piegando la Croazia ai tiri di rigore.

Stesso scenario anche a Sydney dove la competizione promette grande spettacolo in vasca, pur considerando un filo indietro Georgia, Montenegro e i padroni di casa dell’Australia.

La Spagna resta saldamente la squadra da battere. Con il tecnico David Martin che ha chiamato in Nazionale che sta provando a svecchiare l’organico. Il ct ha deciso di far riposare il capitano Munarriz e il campione Alvaro Granados, convocando tra gli altri Gerard Gil, nuovo acquisto del Savona. Decisioni che confermano la straordinaria capacità della federazione spagnola di garantire un costante ricambio generazionale attraverso l’attenta cura dei giovani.

Il percorso del Settebello in vasca

L’Italia inizia la sua avventura nel torneo affrontando la Georgia nel match inaugurale. L’incrocio sembra decisamente abbordabile per la nazionale azzurra, ma i precedenti impongono grande attenzione. L’ultima sfida contro la formazione caucasica si è rivelata molto equilibrata, con gli azzurri capaci di strappare la vittoria soltanto all’ultimo secondo di gioco.

Se l’Italia supererà questo primo ostacolo, accederà direttamente alla semifinale, dove sfiderà la vincente del match tra Grecia e Montenegro. Insomma un percorso tortuoso ma che fa ben sperare.

Il Settebello allenato da Sandro Campagna affronta il torneo australiano anche per proseguire il proprio percorso di crescita. La squadra è stata profondamente rinnovata nell’ultimo anno e proverà a sfruttare queste partite anche per trovare la giusta chimica e consolidare gli equilibri interni al gruppo.

Gli azzurri lavorano in prospettiva, con lo sguardo già rivolto al 2027, per non fallire la conquista del pass olimpico, traguardo considerato fondamentale per il quadriennio di lavoro appena iniziato.

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