Mondiali giovanili di arrampicata: ieri l’argento di Chelleris, oggi Speed U17 e U19. Emozioni in diretta su Climbing TV

Il giovane azzurro si è laureato vice campione del mondo ad Arco, superato soltanto dal coreano Chanjin Jung. La finale disputata lunedì 20 luglio è disponibile su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, che oggi trasmette anche le gare Speed Under 17 e Under 19.

Una serata da ricordare per l’arrampicata sportiva italiana. Andrea Ludovico Chelleris ha conquistato la medaglia d’argento nella Lead Under 19 ai Campionati Mondiali Giovanili in corso ad Arco, chiudendo alle spalle del coreano Chanjin Jung e laureandosi vice campione del mondo.

La gara, disputata lunedì 20 luglio nella cornice del Climbing Stadium gremito di pubblico, è stata trasmessa su Climbing TV, il canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV. Gli appassionati possono rivivere la finale e tutte le emozioni dell’impresa azzurra on demand sulla piattaforma.

I Mondiali Giovanili proseguono anche oggi, martedì 21 luglio, con le competizioni Speed Under 17 e Under 19, trasmesse in diretta sempre su Climbing TV.

Chelleris conquista la finale mondiale

Dopo aver terminato le qualificazioni al terzo posto, Andrea Ludovico Chelleris si è confermato tra i migliori anche in semifinale. Su una via particolarmente selettiva, l’azzurro ha gestito ogni passaggio con controllo, precisione e grande solidità.

La sua salita si è conclusa alla presa 43, risultato che gli ha permesso di ottenere il quinto posto e il pass per la finale riservata agli otto migliori specialisti mondiali della Lead Under 19.

Al termine della semifinale, Chelleris si era detto soddisfatto per essere riuscito a lottare nella parte conclusiva della parete, pur riconoscendo qualche esitazione in alcuni movimenti. L’obiettivo dichiarato era riposare e presentarsi alla finale nelle migliori condizioni possibili.

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Una finale da argento davanti al pubblico di Arco

Nella prova decisiva, affrontata su una via durissima e senza reali possibilità di recupero, Chelleris ha offerto una prestazione di altissimo livello. L’azzurro ha superato le sezioni caratterizzate da continui spalmi e compressioni con una progressione fluida e precisa.

Il raggiungimento della presa 45+ ha acceso l’entusiasmo del pubblico e lo ha portato provvisoriamente al comando della classifica. A superarlo è stato soltanto l’ultimo atleta impegnato in parete, Chanjin Jung.

Il coreano, già leader della semifinale, si è spinto fino alla presa 48+, conquistando il titolo mondiale. Sul terzo gradino del podio è salito il giapponese Ryusei Hamada, fermatosi alla presa 40+.

Per Chelleris è arrivato così un argento di grande prestigio, costruito attraverso qualità tecniche, gestione delle energie, precisione e solidità mentale.

Chelleris: “Una medaglia frutto di tanto lavoro”

L’atleta pordenonese delle Fiamme Oro ha espresso tutta la propria soddisfazione per un risultato ottenuto in Italia, in un luogo particolarmente significativo per il suo percorso sportivo.

Chelleris ha ricordato come conquistare una medaglia ai Mondiali di Arco rappresentasse uno dei principali obiettivi della stagione. L’azzurro si allena spesso nella località trentina insieme alla Nazionale Giovanile e considera questo risultato il frutto del lavoro svolto fin dall’inizio della propria attività agonistica.

Il vice campione del mondo ha inoltre invitato i giovani atleti a continuare ad allenarsi e a inseguire i propri sogni, senza lasciarsi fermare dalle delusioni che accompagnano inevitabilmente il percorso verso i risultati più importanti.

Una stagione da protagonista per l’azzurro

La medaglia mondiale rappresenta un’altra tappa di una stagione particolarmente positiva per Chelleris. L’azzurro è campione italiano giovanile Lead, ha conquistato l’argento assoluto in Coppa Italia Senior e ha vinto la tappa di Coppa Europa Giovanile disputata a Dornbirn.

Il giovane atleta ha inoltre già preso parte a due tappe della Coppa del Mondo Senior, confermando una crescita costante anche nelle competizioni di livello assoluto.

Battistella: “Un traguardo eccezionale”

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente della FASI Davide Battistella, che ha definito incredibile la prestazione di Chelleris.

Battistella ha sottolineato l’importanza della medaglia per l’atleta, per la Federazione e per tutto il movimento italiano dell’arrampicata, evidenziando anche il sostegno offerto dal pubblico durante la finale.

Il presidente federale ha ringraziato la macchina organizzativa dei Mondiali di Arco e il settore tecnico della Federazione, ricordando l’importanza del lavoro svolto nel Centro Tecnico Federale di Trento per sostenere la preparazione degli atleti azzurri.

Lead Under 17, Gradaschi chiude al 22° posto

Nel corso della giornata di lunedì si sono disputate anche le semifinali Lead Under 17 e Under 19.

Nella categoria Under 17, Carolina Gradaschi ha terminato la semifinale al 22° posto. L’azzurra si è detta soddisfatta per aver superato le qualificazioni e per aver affrontato la gara con maggiore consapevolezza e divertimento rispetto alla precedente edizione dei Mondiali.

Gradaschi ha sottolineato la difficoltà e la qualità delle vie, oltre all’importanza del sostegno ricevuto dai compagni di squadra, dai familiari e dal pubblico. La sua esperienza ad Arco non è ancora conclusa: nei prossimi giorni tornerà in gara nella specialità Boulder.

Lead Under 19, Brenna sfiora la finale

Nella semifinale femminile Under 19, Sofia Brenna ha mancato l’accesso alla finale per una sola posizione. La campionessa italiana giovanile Lead ha raggiunto la presa 32, uno dei punti più complessi della via, chiudendo al nono posto.

Margherita Pernigotti, dopo un’ottima qualificazione, si è fermata sul lancio a due mani posto nella parte centrale del percorso e ha terminato la gara in quattordicesima posizione.

Emma Gregorotti ha invece raggiunto la presa 22+, chiudendo al ventesimo posto anche in seguito al piazzamento ottenuto nelle qualificazioni. L’azzurra sarà nuovamente impegnata ai Mondiali nella specialità Boulder.

Tra gli uomini, Gianluca Vighetti ha concluso la semifinale al diciannovesimo posto con 31+, mentre Alessandro Sofia ha terminato ventesimo raggiungendo la presa 28+.

Oggi le gare Speed in diretta su Climbing TV

Dopo le emozioni della Lead, martedì 21 luglio i Campionati Mondiali Giovanili di Arco proseguono con le competizioni di velocità. Saranno dieci gli sprinter italiani chiamati a difendere i colori azzurri.

Le qualificazioni della Speed Under 17 sono in programma alle ore 11, mentre le finali inizieranno alle 20.30. La Speed Under 19 prenderà invece il via alle 17.15 con le qualificazioni, seguite dalle finali delle 21.30.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Climbing TV, il canale tematico dedicato all’arrampicata disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV. Sempre su Climbing TV è possibile rivedere la finale Lead Under 19 e la medaglia d’argento conquistata da Andrea Ludovico Chelleris.