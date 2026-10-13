Sport in tv oggi martedì 13 ottobre: Errani-Paolini a Wuhan e Italia-Svizzera ai Mondiali di hockey, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA di Wuhan e Italia-Svizzera ai Mondiali di hockey su pista sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di martedì 13 ottobre. Spazio anche alla Nazionale femminile di calcio, impegnata contro la Bielorussia nelle qualificazioni ai Mondiali, al grande basket europeo e a una ricchissima serata di Champions League. In mattinata riflettori inoltre sull’ATP di Shanghai e sugli Europei di tennistavolo.

Il tennis apre ancora una volta la giornata: dalle 5.00 prende il via il programma del WTA di Wuhan, con Errani e Paolini impegnate contro Fernandez e Gibson nel secondo match sul Court 4. Dalle 6.00 spazio anche agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai.

Tra gli appuntamenti azzurri, alle 18.15 l’Italia femminile di calcio affronta la Bielorussia nelle qualificazioni ai Mondiali, mentre alle 20.30 la Nazionale di hockey su pista sfida la Svizzera. In serata grande spazio anche a Eurolega, EuroCup e Champions League, con numerose squadre italiane protagoniste.

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Sport in tv oggi, martedì 13 ottobre

02.15 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Los Angeles Rams-Buffalo Bills: diretta streaming su DAZN.

04.30 – CICLISMO – Tour of Guangxi, prima tappa: diretta streaming dalle ore 06.30 su Discovery+ e HBO Max.

05.00 – TENNIS (WTA Wuhan) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW. Errani/Paolini-Fernandez/Gibson sarà il secondo match sul Court 4.

06.00 – TENNIS (ATP Shanghai) – Ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 – TENNISTAVOLO (Europei) – Terza giornata: diretta streaming sul canale YouTube ETTU.

12.00 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Finale carabina femminile 50 metri tre posizioni al Cairo: diretta streaming sul canale YouTube ISSF.

18.00 – CICLISMO – Eneco Tour, prologo: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

18.15 – CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Mondiali) – Italia-Bielorussia: diretta tv su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay.

18.45 – CALCIO (Champions League) – Lens-Sporting: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.45 – CALCIO (Champions League) – Sabah Baku-Slavia Praga: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.45 – BASKET (Eurolega) – Fenerbahce-Zalgiris Kaunas: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.00 – BASKET (Eurolega) – ASVEL-Stella Rossa: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.00 – BASKET (EuroCup) – BC Roma-Balkan: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – BASKET (EuroCup) – Trento-Chemnitz: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – BASKET (Champions League) – Varese-Peristeri: diretta streaming su DAZN.

20.30 – BASKET (Eurolega) – Barcellona-Maccabi Tel Aviv: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.30 – BASKET (Eurolega) – Baskonia-Dubai: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.30 – BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Real Madrid: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – BASKET (Eurolega) – Partizan-Panathinaikos: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.30 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali) – Italia-Svizzera: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

21.00 – BASKET (Eurolega) – Valencia-Olympiacos: diretta streaming su EuroLeague TV.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Arsenal-Lille: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Atletico Madrid-Manchester United: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Galatasaray-Barcellona: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Inter-Club Brugge: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Lipsia-PSV: diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Viking-Bayern Monaco: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League) – Villarreal-Napoli: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 13 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.