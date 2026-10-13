Eurolega, Olimpia Milano-Real Madrid: ad Assago serve una svolta, palla a due alle 20.30

Serata pesante all’Unipol Forum di Assago, dove oggi l’Olimpia Milano ospiterà il Real Madrid nella quinta giornata di Eurolega. La palla a due è fissata alle 20.30, con diretta tv su Sky Sport Basket e streaming su Sky Go e NOW. Per la squadra di coach Peppe Poeta sarà una partita già molto importante, perché Milano arriva da due sconfitte consecutive in Europa e ne ha bisogno di invertire rapidamente la tendenza.

Milano cerca una reazione

L’Olimpia si presenta alla sfida con un record di 1-3, figlio anche degli ultimi due jo contro Baskonia e Maccabi Tel Aviv. Proprio la sconfitta contro gli israeliani, arrivata con un pesante 97-79, ha aumentato la necessità di una risposta immediata.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Marko Guduric e compagni dovranno ritrovare maggiore continuità difensiva e lucidità offensiva, sfruttando anche il fattore campo per provare a rimettere in carreggiata il proprio cammino europeo.

Anche il Real è in difficoltà: occasione da sfruttare

Dall’altra parte ci sarà però un Real Madrid tutt’altro che imbattibile in questo avvio di stagione. I Blancos hanno raccolto finora solo una vittoria, contro il Partizan Belgrado, a fronte di tre sconfitte consecutive. Anche gli spagnoli arriveranno quindi ad Assago con grande pressione e con l’obiettivo di rilanciarsi.

Per Milano può diventare l’occasione giusta per cambiare inerzia, ma servirà una prestazione di livello contro una squadra che, al di là del momento, resta costruita per arrivare fino in fondo.