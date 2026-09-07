Sport in tv oggi lunedì 7 settembre: Italia-Cina e Darderi-Zverev, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Italia-Cina ai Mondiali di basket femminile e Luciano Darderi contro Alexander Zverev negli ottavi degli US Open sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di lunedì 7 settembre. Grande spazio al basket con otto partite della rassegna iridata, mentre il calcio propone Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio in Serie A. Su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, prosegue inoltre il World Taekwondo Grand Prix di Muju.

Il basket femminile è il grande protagonista della giornata. L’Italia scende in campo alle 20.45 contro la Cina, con diretta su Rai 2 e Sky Sport Basket, mentre alla stessa ora si gioca anche Stati Uniti-Cechia. Nel corso della giornata spazio inoltre a Portorico-Turchia, Belgio-Australia, Nigeria-Francia, Ungheria-Corea del Sud, Germania-Mali e Giappone-Spagna.

Occhi puntati anche sugli US Open: il programma degli ottavi comincia alle 17.00, mentre Luciano Darderi affronterà Alexander Zverev nella notte tra lunedì e martedì. Per gli appassionati di taekwondo, invece, appuntamento anche su Sportface TV con il Grand Prix di Muju.

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Sport in tv oggi, lunedì 7 settembre

02.00 – TAEKWONDO (World Taekwondo Grand Prix Muju) – Terza giornata: diretta streaming sul canale YouTube di World Taekwondo.

10.30 – TAEKWONDO (World Taekwondo Grand Prix Muju 2026) – Diretta su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

11.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Portorico-Turchia: diretta streaming su DAZN.

11.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Belgio-Australia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

14.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Nigeria-Francia: diretta streaming su DAZN.

14.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Ungheria-Corea del Sud: diretta streaming su DAZN.

17.00 – TENNIS (US Open) – Ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW. Luciano Darderi-Alexander Zverev sarà il secondo match della sessione serale sul centrale, nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre.

17.50 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Germania-Mali: diretta streaming su DAZN.

17.50 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Giappone-Spagna: diretta streaming su DAZN.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Cagliari-Lecce: diretta streaming su DAZN.

19.00 – CALCIO (Liga) – Getafe-Celta Vigo: diretta streaming su DAZN.

20.30 – CALCIO (Serie B) – Palermo-Sampdoria: diretta streaming su DAZN e LaB Channel.

20.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Stati Uniti-Cechia: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

20.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Italia-Cina: diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Basket; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e DAZN.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Udinese-Lazio: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

21.30 – CALCIO (Liga) – Elche-Real Sociedad: diretta streaming su DAZN.

Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre

Dall’01.00 – TENNIS (US Open) – Sessione serale degli ottavi di finale. Darderi-Zverev è il secondo match sul campo centrale.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche lunedì 7 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.