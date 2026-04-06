Sport in tv oggi (lunedì 6 aprile): calcio, tennis e ginnastica artistica

Serie A con Juventus-Genoa e Napoli-Milan, Montecarlo e WTA Linz per il tennis, NBA nella notte. In programma anche la ginnastica artistica FIG Apparatus World Cup del Cairo in diretta su Volare TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV.

Ginnastica artistica protagonista su Volare TV

Spazio anche alla ginnastica artistica con la tappa del circuito internazionale FIG Apparatus World Cup in corso al Cairo. L’evento, dedicato alle finali di specialità maschili e femminili, sarà trasmesso in diretta su Volare TV, il canale della piattaforma OTT Sportface TV dedicato alla ginnastica.

Un appuntamento importante per seguire da vicino i migliori specialisti del panorama internazionale.

Il calcio tra Serie A, Serie B e Liga

Giornata ricca di calcio con diversi incontri tra Serie A e Serie B, oltre alla Liga spagnola. In primo piano Juventus-Genoa e Napoli-Milan, sfida di cartello della serata.

Tennis: inizia il Masters di Montecarlo

Parte il torneo ATP di Montecarlo con diversi italiani in campo tra singolare e doppio. Attenzione anche al WTA Linz.

Basket e altri sport in diretta

Notte NBA con Mavericks-Lakers e Warriors-Rockets, oltre a volley, pallanuoto, badminton, scherma e ciclismo tra le principali discipline della giornata.

Calendario sport in tv oggi

1.30 Basket, NBA: Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers

Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

4.00 Basket, NBA: Golden State Warriors-Houston Rockets

Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

11.00 Tennis, ATP Montecarlo: primo turno

(1° match sul Court EA de Massy il doppio Berrettini/Vavassori vs De Minaur/Norrie, 3° match Matteo Arnaldi vs Cristian Garin, 4° match sul Court des Princes Flavio Cobolli vs Francisco Comesaña)

Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Snooker, Mondiali: qualificazioni

Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

12.00 Ciclismo femminile: Ronde de Mouscron

Dalle 13.30 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Como

Diretta streaming su DAZN

12.30 Calcio, Serie B: Cesena-Sudtirol

Diretta streaming su DAZN

12.55 Ginnastica artistica: FIG Apparatus World Cup Cairo (finali di specialità)

Diretta streaming su Volare TV (piattaforma OTT Sportface TV)

13.15 Ciclismo: Giro del Belvedere

Prevista una sintesi in differita su RaiSportHD e Rai Play dalle 22.15

14.00 Tennis, WTA Linz: primo turno

Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.30 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: prima tappa

Dalle 15.15 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

14.30 Pallanuoto, World Cup: Italia-Spagna

Diretta streaming sulla piattaforma Recast TV di World Aquatics

15.00 Calcio, Serie A: Lecce-Atalanta

Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Bari-Modena

Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Catanzaro-Monza

Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Mantova-Entella

Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Reggiana-Pescara

Diretta streaming su DAZN

15.00 Calcio, Serie B: Venezia-Juve Stabia

Diretta streaming su DAZN

16.00 Badminton, Europei: primo turno

(4° match sul campo 1, verso le 17.30, Giovanni Toti vs Cholan Kayan)

Diretta streaming su Badminton Europe TV

16.45 Scherma, Mondiali Giovanili: sesta giornata

Diretta streaming su Fencing TV

17.15 Calcio, Serie B: Sampdoria-Empoli

Diretta streaming su DAZN

17.30 Volley, Superlega: Perugia-Piacenza (gara-1 semifinale)

Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play e VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Genoa

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

19.30 Calcio, Serie B: Carrarese-Spezia

Diretta streaming su DAZN

20.15 Basket femminile, Serie A: Roseto-Venezia (gara-2 semifinale)

Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play e FLIMA

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Milan

Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Girona-Villarreal

Diretta streaming su DAZN

