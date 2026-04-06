Sport in tv oggi (lunedì 6 aprile): calcio, tennis e ginnastica artistica

Serie A con Juventus-Genoa e Napoli-Milan, Montecarlo e WTA Linz per il tennis, NBA nella notte. In programma anche la ginnastica artistica FIG Apparatus World Cup del Cairo in diretta su Volare TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV.
Ginnastica artistica protagonista su Volare TV
Spazio anche alla ginnastica artistica con la tappa del circuito internazionale FIG Apparatus World Cup in corso al Cairo. L’evento, dedicato alle finali di specialità maschili e femminili, sarà trasmesso in diretta su Volare TV, il canale della piattaforma OTT Sportface TV dedicato alla ginnastica.
Un appuntamento importante per seguire da vicino i migliori specialisti del panorama internazionale.
Il calcio tra Serie A, Serie B e Liga
Giornata ricca di calcio con diversi incontri tra Serie A e Serie B, oltre alla Liga spagnola. In primo piano Juventus-Genoa e Napoli-Milan, sfida di cartello della serata.
Tennis: inizia il Masters di Montecarlo
Parte il torneo ATP di Montecarlo con diversi italiani in campo tra singolare e doppio. Attenzione anche al WTA Linz.
Basket e altri sport in diretta
Notte NBA con Mavericks-Lakers e Warriors-Rockets, oltre a volley, pallanuoto, badminton, scherma e ciclismo tra le principali discipline della giornata.
Calendario sport in tv oggi
1.30 Basket, NBA: Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers
Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
4.00 Basket, NBA: Golden State Warriors-Houston Rockets
Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
11.00 Tennis, ATP Montecarlo: primo turno
(1° match sul Court EA de Massy il doppio Berrettini/Vavassori vs De Minaur/Norrie, 3° match Matteo Arnaldi vs Cristian Garin, 4° match sul Court des Princes Flavio Cobolli vs Francisco Comesaña)
Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
11.00 Snooker, Mondiali: qualificazioni
Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max
12.00 Ciclismo femminile: Ronde de Mouscron
Dalle 13.30 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN
12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Como
Diretta streaming su DAZN
12.30 Calcio, Serie B: Cesena-Sudtirol
Diretta streaming su DAZN
12.55 Ginnastica artistica: FIG Apparatus World Cup Cairo (finali di specialità)
Diretta streaming su Volare TV (piattaforma OTT Sportface TV)
13.15 Ciclismo: Giro del Belvedere
Prevista una sintesi in differita su RaiSportHD e Rai Play dalle 22.15
14.00 Tennis, WTA Linz: primo turno
Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
14.30 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: prima tappa
Dalle 15.15 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN
14.30 Pallanuoto, World Cup: Italia-Spagna
Diretta streaming sulla piattaforma Recast TV di World Aquatics
15.00 Calcio, Serie A: Lecce-Atalanta
Diretta streaming su DAZN
15.00 Calcio, Serie B: Bari-Modena
Diretta streaming su DAZN
15.00 Calcio, Serie B: Catanzaro-Monza
Diretta streaming su DAZN
15.00 Calcio, Serie B: Mantova-Entella
Diretta streaming su DAZN
15.00 Calcio, Serie B: Reggiana-Pescara
Diretta streaming su DAZN
15.00 Calcio, Serie B: Venezia-Juve Stabia
Diretta streaming su DAZN
16.00 Badminton, Europei: primo turno
(4° match sul campo 1, verso le 17.30, Giovanni Toti vs Cholan Kayan)
Diretta streaming su Badminton Europe TV
16.45 Scherma, Mondiali Giovanili: sesta giornata
Diretta streaming su Fencing TV
17.15 Calcio, Serie B: Sampdoria-Empoli
Diretta streaming su DAZN
17.30 Volley, Superlega: Perugia-Piacenza (gara-1 semifinale)
Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play e VBTV
18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Genoa
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
19.30 Calcio, Serie B: Carrarese-Spezia
Diretta streaming su DAZN
20.15 Basket femminile, Serie A: Roseto-Venezia (gara-2 semifinale)
Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play e FLIMA
20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Milan
Diretta streaming su DAZN
21.00 Calcio, Liga: Girona-Villarreal
Diretta streaming su DAZN