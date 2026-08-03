Sport in tv oggi lunedì 3 agosto: Berrettini e Tour de France Femmes, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Il debutto di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Montreal e la terza tappa del Tour de France Femmes guidano il programma sportivo di lunedì 3 agosto. Spazio anche agli Europei di nuoto artistico e tuffi, al Giro di Polonia e all’Italia femminile negli Europei Under 18 di basket. In serata Celtic-Dundee nel campionato scozzese, mentre su Amazon Prime Video e Samsung TV prosegue il palinsesto quotidiano di Sportface TV.

Il calendario di lunedì 3 agosto si apre con le finali europee del solo libero femminile e maschile nel nuoto artistico. Nel corso della giornata saranno assegnati anche i titoli del team free, del sincro maschile dal trampolino di tre metri e della piattaforma femminile da dieci metri.

Il ciclismo propone la prima tappa del Giro di Polonia e la terza frazione del Tour de France Femmes. Dalle 17.00 spazio invece ai tornei di Montreal e Toronto, con Matteo Berrettini, Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto impegnati nei rispettivi tabelloni.

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Sport in tv oggi, lunedì 3 agosto

09.00 – NUOTO ARTISTICO (Europei) – Finale del solo libero femminile: diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

10.15 – NUOTO ARTISTICO (Europei) – Finale del solo libero maschile: diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

10.30 – CICLISMO – Giro di Polonia, prima tappa Gdynia-Koszalin di 234,2 chilometri: diretta su Eurosport 2 e in streaming su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

13.00 – TUFFI (Europei) – Piattaforma da dieci metri femminile, preliminari: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Sky Go e NOW.

13.15 – BASKET FEMMINILE (Europei Under 18) – Italia-Belgio: diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.

13.25 – CICLISMO FEMMINILE – Tour de France Femmes, terza tappa Ginevra-Poligny di 157 chilometri: diretta su Eurosport 1 e in streaming su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

16.00 – NUOTO ARTISTICO (Europei) – Team free, finale: diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

17.00 – TENNIS – Masters 1000 di Montreal: diretta tv su Sky Sport Uno dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 22.30 fino al termine del programma, oltre che su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Nel programma:

Berrettini-Navone , primo match alle ore 17.00 sul Rogers Court.

, primo match alle ore 17.00 sul Rogers Court. Bellucci-Baez , quarto match dalle ore 17.00 sul Campo 2.

, quarto match dalle ore 17.00 sul Campo 2. Sonego-Griekspoor, sesto match dalle ore 17.00 sul Campo 9.

17.00 – TENNIS – WTA 1000 di Toronto: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Cocciaretto-Gibson sarà il secondo match dalle ore 17.00 sul Court 1 e non inizierà prima delle ore 18.30.

19.00 – TUFFI (Europei) – Sincro maschile dal trampolino di tre metri, finale: diretta tv su Rai 2 dalle 19.00 alle 20.30 e dalle 21.20 fino al termine, su Rai Sport dalle 20.30 alle 21.20 e su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO (Campionato scozzese) – Celtic-Dundee: diretta streaming su Como TV.

21.15 – TUFFI (Europei) – Piattaforma da dieci metri femminile, finale: diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il palinsesto di lunedì 3 agosto propone film e storie sportive, atletica, approfondimenti, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano. La programmazione completa è disponibile su Sportface TV attraverso Amazon Prime Video e Samsung TV. :contentReference[oaicite:0]{index=0} :contentReference[oaicite:1]{index=1}

00.03.35 – INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano

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01.08.06 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

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04.58.07 – Lo sguardo oltre: Look Beyond

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08.56.39 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

09.12.05 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

09.33.17 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

09.56.36 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

10.13.50 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

10.22.53 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

10.38.53 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

11.15.04 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

11.30.42 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

11.40.43 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

11.51.18 – Old But Gold – Episodio 4

12.16.06 – Old But Gold – Episodio 2

12.36.03 – Campionati di Società Assoluti di atletica – Finale Oro 2026 – Day 1

18.27.06 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 3 – Where Legends Begin

18.55.08 – Scienza dello Sport – Episodio 2

19.18.01 – Atletica – Triveneto Meeting 2026

21.17.51 – Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica – Ancona 2026 – Day 1

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